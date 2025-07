Landesliga SW LIVE: SCO gibt Spiel aus der Hand – Jetzendorf führt

Auch der SV Manching wartet in der neuen Spielzeit weiterhin auf den ersten Sieg. Vor 250 Zuschauern ging es beim VfB Durach torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel eröffnete Patrick Littig in der 64. Minute die Partie mit dem Treffer zum 1:0.

Gregor Mürkl legte neun Minuten vor dem Abpfiff das 2:0 für die Hausherren nach. Fabian Neumayer verkürzte zwar kurz vor Schluss per Strafstoß, doch Niklas Eggensperger machte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit dann alles klar.

VfB Durach – SV Manching 3:1

VfB Durach: Julian Methfessel, Robin Brandmeir, Marcel Thiel, Patrick Littig, Manuel Schäffler, Niklas Eggensperger, Tim Seefried (75. Christoph Gruber), Gregor Mürkl, Moritz Stadelmann (87. Tobias Steidle), Manuel Methfessel, Nikolas Leibbrandt (84. Jannis Pfäffle) - Trainer: Julian Feneberg

SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler, Romeo Öxler (71. Leon Bojaj), Tobias Vollnhals, Johannes Dexl, Marcel Posselt, Sebastian Graßl (87. Tarik Ahmetovic), Nico Daffner (87. Furkan Kilik), Daniel Schweiger (71. Jordi Muntada Knapp), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Patrick Littig (64.), 2:0 Gregor Mürkl (81.), 2:1 Fabian Neumayer (89. Foulelfmeter), 3:1 Niklas Eggensperger (90.+3)