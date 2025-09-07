Landesliga SW LIVE: Hollenbach trifft mit erstem Angriff gegen 1865

Hollenbach trifft nach zwei Minuten gegen 1865 Dachau. – Foto: Daniel Worsch

In der Landesliga Südwest steht Jetzendorf vor dem Sprung an die Tabellenspitze. Bei einem Sieg gegen Durach zieht der TSV mit Rain gleich. 1865 Dachau ist dagegen gegen Hollenbach gefordert. Mit einem Sieg wüchse der Vorsprung auf den Tabellenkeller. Der 10. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr TSV Hollenbach Hollenbach TSV 1865 Dachau Dachau 65 1 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV Jetzendorf Jetzendorf VfB Durach VfB Durach 0 0 PUSH

Spiele am Samstag

Das Schlusslicht SV Manching konnte gegen den 1. FC Sonthofen einen Zähler sammeln. Ein Eigentor von Nico Daffner brachte die Gäste jedoch zunächst in Front (4.). Musa Youssef legte noch vor der Pause einen drauf, Manching reagierte durch den Treffer von Luca Bienek aber postwendend (45. und 45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Fabian Neumayer das 2:2 markieren (58.). In der 79. Minute flog Sonthofens Diar Blake mit Gelb-Rot vom Platz, die Überzahl konnte der SVM aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Manching bleibt auch nach dem Punktgewinn auf dem letzten Platz, Sonthofen ist Elfter. SV Manching – 1. FC Sonthofen 2:2

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Herbert Paul, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Daniel Schweiger (83. Emrah Ahmetovic), Fabian Neumayer (61. Johannes Dexl), Leon Peric (70. Rayen Kouki) - Trainer: Cüneyt Köz

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Johnny Martin (76. Maurice Jaumann), Armin Bechter, Markus Notz (56. Sebastian Streit), Jannik Holzapfel, Musa Youssef (67. Jordi Brade Varela), Marko Jozic (60. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Andreas Hindelang (50. Marc Lorenz) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Marie-Theres Mühlbauer (Pölling) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Nico Daffner (4. Eigentor), 0:2 Musa Youssef (45.), 1:2 Luca Bienek (45.+1), 2:2 Fabian Neumayer (58.)

Gelb-Rot: Diar Blaku (79./1. FC Sonthofen/)