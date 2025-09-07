Landesliga SW LIVE: Hollenbach dreht auf – TSV gewinnt 1:0

In der Landesliga Südwest steht Jetzendorf vor dem Sprung an die Tabellenspitze. Bei einem Sieg gegen Durach zieht der TSV mit Rain gleich. 1865 Dachau ist dagegen gegen Hollenbach gefordert. Mit einem Sieg wüchse der Vorsprung auf den Tabellenkeller. Der 10. Spieltag in der Übersicht.

Das Schlusslicht SV Manching konnte gegen den 1. FC Sonthofen einen Zähler sammeln. Ein Eigentor von Nico Daffner brachte die Gäste jedoch zunächst in Front (4.). Musa Youssef legte noch vor der Pause einen drauf, Manching reagierte durch den Treffer von Luca Bienek aber postwendend (45. und 45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Fabian Neumayer das 2:2 markieren (58.). In der 79. Minute flog Sonthofens Diar Blake mit Gelb-Rot vom Platz, die Überzahl konnte der SVM aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Manching bleibt auch nach dem Punktgewinn auf dem letzten Platz, Sonthofen ist Elfter.

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen/Ilm: „Es war ein optimaler Start mit dem Führungstreffer in der 1. Minute. Danach haben wir nahtlos weitergemacht und mehrere klare Chancen erspielt, allerdings haben wir es verpasst das zweite Tor nachzulegen. Durch einen individuellen Fehler haben wir den Gegner zurück ins Spiel geholt, doch unsere sofortige Reaktion mit dem 2:1 war sehr gut. Die 15 Minuten nach der Halbzeit müssen wir uns ankreiden lassen – das war keine gute Leistung und dadurch haben wir uns in dieser Phase auch verdient das 2:2 gefangen. Danach zeigten wir eine sehr gute Moral und einen guten Willen, das Spiel unbedingt zu gewinnen. Dadurch konnten wir das Spiel am Ende des Tages hochverdient gewinnen! Wir haben uns heute wieder eine Stufe weiterentwickelt und sind damit sehr zufrieden. Trainingsinhalte wurden sehr gut umgesetzt. Wir sind gut im Flow und wollen darauf in der kommenden Woche im Derby gegen Manching aufbauen.“

Der FSV Pfaffenhofen hat die SG Niedersonthofen am Ende deutlich besiegt. Luka Brudtloff konnte bereits nach 60 Sekunden netzen. Auf den Ausgleich von Tim Kern (32.) hatte Pfaffenhofen durch den Treffer von Maurice Untersänger nur zwei Minuten später die richtige Antwort parat - ein Eigentor von Moritz Köhler stellte die Partie aber wieder auf Anfang (54.). In der Schlussphase drehten die Gastgeber aber nochmal auf und konnten sich durch die Tore von Paolo Cipolla, Noah Maysami und Noah Bezjak über drei Punkte freuen (75., 81. und 90.). Mit dem Heimsieg klettern die Hausherren aufs Treppchen und lassen sich auf dem 3. Platz nieder. Die Gäste bleiben Siebter.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – SG Niedersont./Martinsz. 5:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer, Paolo Cipolla (88. Noah Bezjak), Iman Nabi (60. Stefan Liebler), Simon Heigl (85. Johannes Birkl), Maurice Untersänger (77. Noah Maysami), Luka Brudtloff - Trainer: Daniel Zanker

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer (46. Dominik Linder), Christoph Kiesel (69. Kilian Durach), Maximilian Gebhart (80. Fabian Maderholz), Tim Kern, Lenni Tröber (79. Felix Thum), Christian Kreuzer - Trainer: Felix Thum

Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (1.), 1:1 Tim Kern (32.), 2:1 Maurice Untersänger (34.), 2:2 Moritz Köhler (54. Eigentor), 3:2 Paolo Cipolla (75.), 4:2 Noah Maysami (81.), 5:2 Noah Bezjak (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen/Ilm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.).