Landesliga SW: FSV "gut im Flow" – Hollenbach trifft viermal

Der FSV Pfaffenhofen gewann zuhause mit 5:2 und zeigt sich in einem Flow, so beschreibt es zumindest Trainer Dietrich. – Foto: Dieter Latzel

In der Landesliga Südwest ist Jetzendorf an die Tabellenspitze rangerückt.1865 Dachau war dagegen gegen Hollenbach gefordert und ging mit 1:4 unter. Der 10. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Der TSV 1865 Dachau verliert in Hollenbach deutlich mit 1:4. Die Heimherren konnten nach gerade einmal vier Minuten durch Michael Schäfer auf 1:0 stellen. 13 Minuten später traf Haist zum 2:0 und nochnmal dreizehn Minuten später brachte Schäfer mit seinem Doppelpack die 3:0-Halbzeitführung. Die Dachauer konnten nach der Pause mit dem Tor von Fatih Cosar auf 1:3 verkürzen, doch das 4:1 von Fabian Frieser machte in der 83. Spielminute den Deckel drauf. TSV Hollenbach – TSV 1865 Dachau 4:1

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Raoul Leser, Samuel Higl, Daniel Zweckbronner, Elias Ruisinger (63. Lukas Falk), Fatih Cosar, Cyrill Siedlaczek, Martin Uhlemair (58. Alexander Greifenegger), Maximilian Zeyer (74. Danijel Malinic), Jonas Ruisinger (46. Fabian Frieser), Michael Schäfer - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (84. Antonios Masmanidis), Kerim Özdemir (61. Ardian Islami), Ruben Milla Nava (61. Dino Burkic), Nikolaus Grotz (90. Nicholas Porter), Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (84. Emilio D'Avanzo), Sebastian Löser, Berkant Barin, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Sebastian Mitterhuber - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München)

Tore: 1:0 Michael Schäfer (4.), 1:1 John Haist (17.), 2:1 Michael Schäfer (30.), 3:1 Fatih Cosar (59.), 4:1 Fabian Frieser (83.)

Rot: Leon Pfeiffer (60./TSV 1865 Dachau/Flext Frieser völlig übermotiviert nach der Mittellinie raus.)

Der TSV Jetzendorf empfing am heutigen Samstagnachmittag den VfB Durach. Die 255 Zuschauer konnten lediglich ein Tor sehen. Der Elfmeter für den TSV Jetzendorf wurde in der 75. Spielminute durch Benedict Geuenich verwandelt. Ohne weitere Treffer kam die Partie zu einem Ende. Die Heimmannschaft aus jetzendorf holt sich gegen Durach die nächsten drei Punkte im Titelkampf und bleibt somit an Schwabmünchen dran. TSV Jetzendorf – VfB Durach 1:0

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Julius Donnert (78. Florian Kobold), Leon Nuhanovic (84. Alexander Beiz), Kevin Bromm (58. Wlad Beiz), Stefan Stöckl (90. Hannes Frank) - Trainer: Markus Pöllner

VfB Durach: Julian Methfessel, Robin Brandmeir, Marcel Thiel (70. Christoph Gruber), Patrick Littig, Manuel Schäffler, Niklas Eggensperger (76. Moritz Stadelmann), Tim Seefried, Gregor Mürkl, Marco Faller, Manuel Methfessel, Nikolas Leibbrandt - Trainer: Julian Feneberg

Schiedsrichter: Stefan Krieger - Zuschauer: 255

Tore: 1:0 Benedict Geuenich (75. Foulelfmeter) Spiele am Samstag

Das Schlusslicht SV Manching konnte gegen den 1. FC Sonthofen einen Zähler sammeln. Ein Eigentor von Nico Daffner brachte die Gäste jedoch zunächst in Front (4.). Musa Youssef legte noch vor der Pause einen drauf, Manching reagierte durch den Treffer von Luca Bienek aber postwendend (45. und 45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Fabian Neumayer das 2:2 markieren (58.). In der 79. Minute flog Sonthofens Diar Blake mit Gelb-Rot vom Platz, die Überzahl konnte der SVM aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Manching bleibt auch nach dem Punktgewinn auf dem letzten Platz, Sonthofen ist Elfter. SV Manching – 1. FC Sonthofen 2:2

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Herbert Paul, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Daniel Schweiger (83. Emrah Ahmetovic), Fabian Neumayer (61. Johannes Dexl), Leon Peric (70. Rayen Kouki) - Trainer: Cüneyt Köz

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Johnny Martin (76. Maurice Jaumann), Armin Bechter, Markus Notz (56. Sebastian Streit), Jannik Holzapfel, Musa Youssef (67. Jordi Brade Varela), Marko Jozic (60. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Andreas Hindelang (50. Marc Lorenz) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Marie-Theres Mühlbauer (Pölling) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Nico Daffner (4. Eigentor), 0:2 Musa Youssef (45.), 1:2 Luca Bienek (45.+1), 2:2 Fabian Neumayer (58.)

Gelb-Rot: Diar Blaku (79./1. FC Sonthofen/)