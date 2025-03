Landesliga: SVW rettet Remis, Mombach verliert

Bingen/Weisenau. Nach der happigen 0:4-Pleite zum Rückrunden-Auftakt in der Landesliga Ost bei Ex-Oberligist Hassia Bingen rückt für Aufsteiger FC Fortuna Mombach der Klassenverbleib in immer weitere Ferne. Dagegen hat der Tabellenvierte SVW Mainz beim 2:2 gegen Aufstiegskandidat FC Bienwald Kandel in letzter Minute noch ein Remis gerettet.

SVW Mainz – FC Bienwald Kandel 2:2 (1:1). – Der Weisenauer Abteilungsleiter Stephan Protz sprach von einem „bitteren Ergebnis“. Denn in Halbzeit eins schwangen seine Jungs vor 130 Zuschauern den Taktstock. „Wir haben dominiert“, betonte Protz. „Aber wir haben es versäumt, durch einen Kopfball von Patrick Wagner auf 2:0 zu stellen.“ Bienwald-Torwächter Savvatii Hyrin habe das Ding „leider überragend“ gehalten. „Wenn Du dann allerdings den Ausgleich in der Nachspielzeit machst, musst Du mit dem Punkt glücklich sein“, ergänzte Protz. „In der zweiten Halbzeit waren wir trotz der Tatsache, dass wir in Rückstand geraten sind, nie unterlegen und haben bis zum Schluss an uns geglaubt und auf den Ausgleich gedrängt, den wir in der Endphase dann auch erzwungen haben.“ Das Stenogramm: 1:0 Paul Nauth (31.), 1:1 Yassin Özcelik (36.), 1:2 Christopher Koch (50.), 2:2 Dominik Higi (90.+1).