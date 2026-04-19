Landesliga: SVW Mainz tankt Selbstvertrauen mit Sieg gegen Wormatia II

„Nachdem wir in den letzten Spielen zu viele Gegentore bekommen haben, sind wir zum ersten Mal in der ungewohnten Dreier- beziehungsweise Fünferkette aufgelaufen“, berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „In der ersten Halbzeit mussten wir uns allerdings bei Torhüter Markus Merker bedanken, der uns mehrfach durch glänzende Paraden am Leben gehalten hat. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht, Worms kam nicht mehr so zwingend durch – und wir konnten immer wieder Nadelstiche setzen. Am Ende war es ein Sieg der Moral und ich kann die Mannschaft dafür nur loben.“