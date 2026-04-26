Landesliga: SVW Mainz beseitigt mit 3:2-Erfolg alle Zweifel

Weisenau. Durch einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den Vorletzten TuS Knittelsheim haben sich die Landesligisten des SVW Mainz am 26. Spieltag endgültig den Klassenverbleib gesichert.
"Wir wollten nach dem Sieg in Worms nachlegen, um damit auch die letzten Zweifel zu beseitigen", kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. "Das ist uns auch gelungen. Man hat natürlich auch gemerkt, dass es für Knittelsheim langsam um alles geht. Es war aber dennoch ein verdienter Sieg – auch wenn es nicht unser bestes Spiel war. Jetzt sind wir erst einmal glücklich, dass wir nach dieser Rückrunde mit einigen Rückschlägen auch im kommenden Jahr in der Landesliga spielen."
Vor 80 Zuschauern auf dem Naturrasen an der Bleichstraße hatte Maik Geuder die Elf von Coach Jochen Walter in Führung gebracht (11.) und Tim Gabel auf 2:0 gestellt (37.). Nach dem Anschlusstor durch Florian Richter (54.) sorgte Leon Nauth für die Vorentscheidung (75.). Für die Gäste, bei denen Florian Richter (84.) und Jannik Filpe (90.+1) jeweils wegen Foulspiels noch die Ampelkarte sahen, reichte es in der Nachspielzeit nur noch zum 3:2 durch Luca Covello (90.+2).