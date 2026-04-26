Landesliga: SVW Mainz beseitigt mit 3:2-Erfolg alle Zweifel

"Wir wollten nach dem Sieg in Worms nachlegen, um damit auch die letzten Zweifel zu beseitigen", kommentierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. "Das ist uns auch gelungen. Man hat natürlich auch gemerkt, dass es für Knittelsheim langsam um alles geht. Es war aber dennoch ein verdienter Sieg – auch wenn es nicht unser bestes Spiel war. Jetzt sind wir erst einmal glücklich, dass wir nach dieser Rückrunde mit einigen Rückschlägen auch im kommenden Jahr in der Landesliga spielen."