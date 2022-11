Landesliga: SVW kassiert vier Gegentore in dreißig Minuten Weisenauer sehen gegen Spitzenreiter Herxheim in der Anfangsphase kein Land und gehen 1:4 baden

Mainz . Das war eine erste halbe Stunde, wie sie der SVW Mainz nicht noch einmal erleben will: Vier Gegentreffer kassierten die Weisenauer in dieser Phase gegen Landesliga-Tabellenführer SV Viktoria Herxheim, am Ende hieß es vor 130 Zuschauern 1:4 (1:4).