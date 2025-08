Landesliga: SV Winterbach zahlt Lehrgeld

Winterbach. „Wir haben uns den Auftakt alle ganz anders vorgestellt.“ Trainer Torben Scherer sprach das aus, was die rund 250 Zuschauer am Felsen dachten. Wenn sie denn zum SV Winterbach hielten. Der Landesliga-Aufsteiger zahlte bei seiner Premiere in gewisser Weise gegen einen engagierten FC Schmittweiler-Callbach Lehrgeld.

Dessen 3:0 (1:0)-Erfolg war absolut verdient. Der heimische SV hatte es über die gesamte Spielzeit nicht geschafft, in die Box zu kommen, spielte zu behäbig und war meist zu weit von den Gegenspielern entfernt. Zudem schaffte es Jeffrey Renner, Elias Pfenning komplett aus dem Spiel zu nehmen. Mann des Tages war Yannick Naujoks, der alle drei Tore der Gäste erzielte.

Das Spiel begann mit einem Schlag für die Hausherren. Ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte sich Luis Becker schwer, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Befürchtet werden Frakturen im Sprunggelenk oder am Unterschenkel. In der Folge waren beide Mannschaften zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen, die Ordnung zu halten. Die einzige große Gelegenheit vor der Pause nutzte Naujoks, als er nach schöner Kombination völlig frei vor Samuel Keßler auftauchte und den Ball mit dem ersten Kontakt im rechten Eck versenkte (42.).

Mit Wiederbeginn zeigten sich die Hausherren zwar engagierter, mehr als Halbchancen sprangen aber nicht heraus. Klarer agierten die Gäste. Keßler konnte mit Paraden gegen Justus Rech (51.) und Renner (68.) weitere Einschläge verhindern. In der 75. Minute war er jedoch erneut geschlagen. Der FC spielte durch die Schnittstellen im Mittelfeld, Dennis Köhler legte in den Lauf von Naujoks, und der machte das Tor, diesmal links unten. Und weil es so schön war, erfolgte auf gleiche Weise auch noch Treffer Nummer drei (85.).

„Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht, und die werden in der Landesliga direkt bestraft“, brachte Scherer die 90 Minuten auf den Punkt. „Aber es war eben auch nur ein Spiel. Insgesamt wird es ein lehrreiches Jahr für uns.“ Am Dienstag (19 Uhr) steht schon die nächste Aufgabe bevor. Dann geht es am Felsen im Verbandspokal gegen Ligakonkurrent VfR Baumholder.

