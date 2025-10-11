Landesliga: SV Waldhausen verspielt 2:0 – VfL Sindelfingen holt Punkt

Beim heutigen Auftakt des 9. Spieltags der Landesliga, Staffel 2, lieferten sich der SV Waldhausen und der VfL Sindelfingen ein intensives und temporeiches Duell. Trotz einer frühen Zwei-Tore-Führung mussten sich die Gastgeber am Ende mit einem 2:2 begnügen – ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nur bedingt weiterhilft.
Vor 200 Zuschauern startete Waldhausen furios in die Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Kevin Mayer seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andreas Herkommer nach und stellte auf 2:0 – ein perfekter Beginn für die Gastgeber. Doch Sindelfingen ließ sich davon nicht entmutigen. Noch vor der Pause verkürzte Finn Edelmann in der 41. Minute auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter und wurden in der 64. Minute belohnt, als Tahir Bahadir den verdienten Ausgleich erzielte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz.
