Allgemeines
Landesliga: SV Waldhausen verspielt 2:0 – VfL Sindelfingen holt Punkt

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Beim heutigen Auftakt des 9. Spieltags der Landesliga, Staffel 2, lieferten sich der SV Waldhausen und der VfL Sindelfingen ein intensives und temporeiches Duell. Trotz einer frühen Zwei-Tore-Führung mussten sich die Gastgeber am Ende mit einem 2:2 begnügen – ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nur bedingt weiterhilft.

Heute, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
2
2

Vor 200 Zuschauern startete Waldhausen furios in die Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Kevin Mayer seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andreas Herkommer nach und stellte auf 2:0 – ein perfekter Beginn für die Gastgeber. Doch Sindelfingen ließ sich davon nicht entmutigen. Noch vor der Pause verkürzte Finn Edelmann in der 41. Minute auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter und wurden in der 64. Minute belohnt, als Tahir Bahadir den verdienten Ausgleich erzielte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

TSV Bad Boll trifft auf GSV Maichingen. Bad Boll strebt einen Heimsieg an, um im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben, Maichingen benötigt Punkte, um den Abstand nach unten nicht anwachsen zu lassen.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

SV Böblingen empfängt FV Sontheim/Brenz. Die Gastgeber wollen die Heimstärke nutzen, um weiter in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Sontheim/Brenz weiterhin ohne Punkte dasteht und dringend Zähler benötigt.

Morgen, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

TSGV Waldstetten empfängt TSV Köngen. Ein Spitzenspiel zwischen den beiden führenden Teams: Waldstetten will seine Position behaupten, Köngen hingegen die Tabellenführung zurückerobern.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

TSV Ehningen trifft auf TSVgg Plattenhardt. Ehningen möchte durch einen Heimsieg die Spitzenposition festigen, Plattenhardt kämpft um Anschluss ans Mittelfeld und wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

TV Echterdingen empfängt 1. FC Eislingen. Echterdingen steckt im Tabellenkeller und ist auf jeden Zähler angewiesen, während Eislingen die Chance sucht, die Aufstiegsposition weiter zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00live

FV Spfr Neuhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams benötigen Punkte für die obere Tabellenhälfte, Neuhausen will sich vor heimischem Publikum behaupten, Stuttgart die Aufholjagd fortsetzen.

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:30

TSV Bernhausen trifft auf SC Geislingen. Bernhausen möchte im oberen Tabellenmittelfeld Anschluss halten, Geislingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.

