Landesliga: SV Waldhausen verspielt 2:0 – VfL Sindelfingen holt Punkt

Vor 200 Zuschauern startete Waldhausen furios in die Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Kevin Mayer seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andreas Herkommer nach und stellte auf 2:0 – ein perfekter Beginn für die Gastgeber. Doch Sindelfingen ließ sich davon nicht entmutigen. Noch vor der Pause verkürzte Finn Edelmann in der 41. Minute auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter und wurden in der 64. Minute belohnt, als Tahir Bahadir den verdienten Ausgleich erzielte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll GSV Maichingen Maichingen



TSV Bad Boll trifft auf GSV Maichingen. Bad Boll strebt einen Heimsieg an, um im oberen Tabellenmittelfeld zu bleiben, Maichingen benötigt Punkte, um den Abstand nach unten nicht anwachsen zu lassen.



SV Böblingen empfängt FV Sontheim/Brenz. Die Gastgeber wollen die Heimstärke nutzen, um weiter in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben, während Sontheim/Brenz weiterhin ohne Punkte dasteht und dringend Zähler benötigt.

Morgen, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Köngen TSV Köngen



TSGV Waldstetten empfängt TSV Köngen. Ein Spitzenspiel zwischen den beiden führenden Teams: Waldstetten will seine Position behaupten, Köngen hingegen die Tabellenführung zurückerobern.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSVgg Plattenhardt Plattenhardt



TSV Ehningen trifft auf TSVgg Plattenhardt. Ehningen möchte durch einen Heimsieg die Spitzenposition festigen, Plattenhardt kämpft um Anschluss ans Mittelfeld und wichtige Punkte für den Klassenerhalt.



TV Echterdingen empfängt 1. FC Eislingen. Echterdingen steckt im Tabellenkeller und ist auf jeden Zähler angewiesen, während Eislingen die Chance sucht, die Aufstiegsposition weiter zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh MTV Stuttgart MTV Stgt



FV Spfr Neuhausen empfängt MTV Stuttgart. Beide Teams benötigen Punkte für die obere Tabellenhälfte, Neuhausen will sich vor heimischem Publikum behaupten, Stuttgart die Aufholjagd fortsetzen.



TSV Bernhausen trifft auf SC Geislingen. Bernhausen möchte im oberen Tabellenmittelfeld Anschluss halten, Geislingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.