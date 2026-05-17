Landesliga: SV Gimbsheim war "chancenlos"

Worms/Gimbsheim. Der SV Gimbsheim hätte am 29. Spieltag im Aufstiegskampf zwischen Grünstadt und Büchelberg das Zünglein an der Waage sein können, wäre doch Schützenhilfe für den VfR Grünstadt bei eigenem Erfolg gegen den SV Büchelberg möglich gewesen. Stattdessen setzte es eine 1:6-Niederlage für die Elf von Steven Jones und Büchelberg und Grünstadt (beide 63 Punkte) gehen punktgleich ins Saisonfinale. Im Wormser Derby trennten sich die Wormatia-Reserve und die TSG Pfeddersheim 1:1 unentschieden, womit der Klassenerhalt den Vorortlern nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist. Neuhausen verlor sein letztes Landesliga-Heimspiel 1:2 gegen Fußgönheim.
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Neuhausen begann couragiert, aber agierte brotlos. Das bestraften die Gäste kurz vor der Pause per Doppelschlag. Zunächst war es Salvatore Saito (41.), der nach einem Pass in die Schnittstelle frei zur Führung einnetzen konnte. „Typisch Neuhausen“, kommentierte Trainer Franz Graber lakonisch und meinte damit: „Der Treffer war zu verteidigen.“ Zwei Minuten später nutzte Ronny Krause einen Ballverlust der Platzelf im eigenen Strafraum aus, um das 0:2 zu erzielen. Im zweiten Durchgang drängte Neuhausen auf den Anschlusstreffer. Chancen, darunter ein Pfostentreffer, waren durchaus da. Als das 1:2 schließlich gelang – David Bodarev (83.) konnte sich in die Torschützenliste eintragen – war die Messe aber schon fast wieder gelesen, zumal sich sein Mitspieler Luca Cekic in der Schlussphase eine Zeitstrafe eingehandelt hatte.
"Die waren besser und zudem war jeder Schuss auch gleich ein Tor", musste sich SV-Trainer Steven Jones nach der dritten Heimniederlage eingestehen. So hatten Jonah Eckert (12.) und Gianluca Calabrese (22., 39.) schon im ersten Durchgang die Weichen für den Titelanwärter auf Sieg gestellt. Nach dem Seitenwechsel machten Mathieu Lehmann (63-), Daniel Kopf (79.) und Simon Szekely (87.) das halbe Dutzend für die Elf aus dem Bienwald voll. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:5 war Marcel Günther (84.) gelungen. Jones: "Man hat gesehen, dass es bei uns um nichts mehr geht und bei denen um alles. Wir waren chancenlos."
Pfeddersheims Artur Reich bewies gleich in der 4. Spielminute, warum er über die Außenbahn ein spielentscheidender Faktor sein kann. Nachdem er eine Eins-gegen-Eins-Situation für sich entscheiden konnte, schlenzte er den Ball „überlegt“, so TSG-Chef Rolf Emrich, ins lange Eck. Vom TSG-Treffer abgesehen, waren es aber die jungen Wormaten, die das Spielgeschehen bestimmten. "Wir hatten mehr Ballbesitz und haben versucht, das Spiel zu machen. Gegen die kompakte Defensive der Pfeddersheimer war es aber schwer, zu Chancen zu kommen", fand VfR-Trainer Eugen Gopko. Die angestrebte „spielerische Lösung“, so Gopko, fand entsprechend nicht statt. Stattdessen fiel der Ausgleich für die Wormatia durch einen Strafstoß. Finn Scheufele (86.) war vom Pfeddersheimer Keeper Leon Guth zu Fall gebracht worden, wobei Emrich von einer 50:50-Situation sprach. Justin Tamon netzte zum Ausgleich ein. In Überzahl – Marcell Oehler (72.) hatte Gelb-Rot gesehen – drängte der VfR auf den Ausgleich – vergebens. "Mit etwas mehr Geilheit und Gier hätten wir das noch gewinnen können", war sich Gopko sicher. Emrich sah dagegen seine Farben näher am Sieg: "Wenn wir mit elf Mann zu Ende spielen, gewinnen wir das Spiel."