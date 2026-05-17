Landesliga: SV Gimbsheim war "chancenlos" Die Landesliga-Vertretung des VfR Wormatia Worms schnappt sich gegen die TSG Pfeddersheim noch spät den Ausgleich von Michael Mayer · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser

Der Pfeddersheimer Marcell Öhler (rotes Trikot) und die Wormaten um Finn Scheufele (links) und Alazar Mulugeta schenken sich im Zweikampf nichts. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms/Gimbsheim. Der SV Gimbsheim hätte am 29. Spieltag im Aufstiegskampf zwischen Grünstadt und Büchelberg das Zünglein an der Waage sein können, wäre doch Schützenhilfe für den VfR Grünstadt bei eigenem Erfolg gegen den SV Büchelberg möglich gewesen. Stattdessen setzte es eine 1:6-Niederlage für die Elf von Steven Jones und Büchelberg und Grünstadt (beide 63 Punkte) gehen punktgleich ins Saisonfinale. Im Wormser Derby trennten sich die Wormatia-Reserve und die TSG Pfeddersheim 1:1 unentschieden, womit der Klassenerhalt den Vorortlern nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist. Neuhausen verlor sein letztes Landesliga-Heimspiel 1:2 gegen Fußgönheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Heute, 15:00 Uhr TuS Neuhausen Neuhausen ASV Fußgönheim Fußgönheim 1 2 Abpfiff Neuhausen begann couragiert, aber agierte brotlos. Das bestraften die Gäste kurz vor der Pause per Doppelschlag. Zunächst war es Salvatore Saito (41.), der nach einem Pass in die Schnittstelle frei zur Führung einnetzen konnte. „Typisch Neuhausen“, kommentierte Trainer Franz Graber lakonisch und meinte damit: „Der Treffer war zu verteidigen.“ Zwei Minuten später nutzte Ronny Krause einen Ballverlust der Platzelf im eigenen Strafraum aus, um das 0:2 zu erzielen. Im zweiten Durchgang drängte Neuhausen auf den Anschlusstreffer. Chancen, darunter ein Pfostentreffer, waren durchaus da. Als das 1:2 schließlich gelang – David Bodarev (83.) konnte sich in die Torschützenliste eintragen – war die Messe aber schon fast wieder gelesen, zumal sich sein Mitspieler Luca Cekic in der Schlussphase eine Zeitstrafe eingehandelt hatte.

"Die waren besser und zudem war jeder Schuss auch gleich ein Tor", musste sich SV-Trainer Steven Jones nach der dritten Heimniederlage eingestehen. So hatten Jonah Eckert (12.) und Gianluca Calabrese (22., 39.) schon im ersten Durchgang die Weichen für den Titelanwärter auf Sieg gestellt. Nach dem Seitenwechsel machten Mathieu Lehmann (63-), Daniel Kopf (79.) und Simon Szekely (87.) das halbe Dutzend für die Elf aus dem Bienwald voll. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:5 war Marcel Günther (84.) gelungen. Jones: "Man hat gesehen, dass es bei uns um nichts mehr geht und bei denen um alles. Wir waren chancenlos."