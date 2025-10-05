Landesliga: SV Gimbsheim siegt im Topspiel

Büchelberg. Der SV Büchelberg bleibt ungeschlagener Tabellenführer der Landesliga-Ost. Diesmal war es die TSG Pfeddersheim, die an der Dorfbrunnenstraße die Punkte liegen ließ. Einziger Verfolger der Südpfälzer ist aktuell der SV Gimbsheim, der wiederum seinen Verfolger, den TSV Billigheim-Ingenheim, auf dessen Rasenplatz besiegen konnte. Hinter Büchelberg und Gimbsheim rangiert Weisenau auf Platz drei. Die Mainzer Vorortler beendeten beim 4:2 die kleine Serie der Wormatia-Reserve. TuS Neuhausen unterlag schon am Freitag gegen den FC Speyer.

Rolf Emrich sprach nach der Partie von einer „verdienten Niederlage“ der TSG. Der Vorsitzende sah die Platzelf vom Start weg mit Spielvorteilen, haderte aber auch mit unglücklichen Entscheidungen des Schiedsrichters. So sei die Zeitstrafe für Artur Reich (33.) unfair gewesen. Mit einem Mann weniger fiel dann nach einem Flankenlauf über rechts die Führung für den Tabellenführer durch Bastian Patzak (40.). In der 61. Minute fast eine Kopie der Szene, nur dass der gerade erst eingewechselte Felix Cölln (61.) per Kopf traf - 2:0. Nach einer wiederum strittigen Roten Karte für Pfeddersheims Dominick Schwarz (63. Notbremse) begann kurioserweise die beste Phase der Gäste. Was auch am eingewechselten Fabio Schmidt lag. „Mit ihm kamen gute Ideen ins Spiel“, fand Emrich. Aber keine Tore. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Bartosz Wiach (88.), der den Pfosten traf. Emrich: „Die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben. Aber vorne fehlt es im Moment.“

Auf dem engen Kunstrasenplatz in Weisenau kam die junge Wormser Mannschaft anfangs überhaupt nicht in die Partie. Die Platzelf traf dagegen durch ihren Torjäger Leon Nauth (3., 6., 8.) gleich dreimal in den ersten Minuten, spielte sich in einen Rausch. Nach dem 4:0 durch Mao Koyama (19.) drohte ein Debakel, Trainer Björn Weisenborn wechselte früh. „Da hätte ich bis auf den Torwart jeden auswechseln können, wir haben den Start in die Partie alle komplett verschlafen.“ Mit neuem Personal wurde es besser, mit dem Seitenwechsel übernahm Worms dann sogar das Kommando. Amir Moore (50.) und Lukas Sundin (72.) machten mit ihren Toren das Ergebnis erträglicher. Von der Anzahl der Chancen her wäre sogar ein Punktgewinn am Ende noch möglich gewesen.

„Das Spiel war hoch-intensiv, der Gegner hat uns alles abverlangt“, berichtete SV-Trainer Steven Jones von einer chancenarmen Partie. „Fernschüsse, Standards, das gab es auf beiden Seiten. Aber keine klare Torchance“. Nur einmal im ersten Durchgang hatte sich Gimbsheims Niklas Radmacher im Tor lang machen müssen, ansonsten konnten die Gäste die TSVler vom Strafraum fern halten. Jones: „Uns draußen war irgendwann klar, dass hier derjenige gewinnt, der das erste Tor macht.“ Und das war Gimbsheim: Nach einem Freistoß von Reda Chkifa in den Strafraum wurde der Ball zu kurz abgewehrt, Nico Scherer nahm die Kugel aus elf Meter per Dropkick - 0:1. „Eine sehr erwachsene Reaktion von uns auf die aufkommende Hektik“, fand Jones. Die Fortuna machte nun mehr Druck, Gimbsheim bekam Räume zum Kontern. Mit Erfolg: Nach einer butterweichen Flanke von Chkifa köpfte Adriano Fragomeli (86.) zum Endstand ein.





