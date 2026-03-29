Landesliga: SV Gimbsheim mischt sich in Titelkampf ein

Gimbsheims Sebastian Schulz verliert das Kopfballduell gegen Grünstadts Marco Sorg. Vorne lauert Lucas Ring (Nummer 19). Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Gimbsheim. Schützenhilfe für Tabellenführer der Fußball-Landesliga SV Büchelberg: Der SV Gimbsheim hat dem Zweiten Grünstadt einen Punkt abgetrotzt, was nach den letzten Ergebnissen der Altrheiner nicht zwingend zu erwarten war. Auch der seitherige Dritte, der FSV Offenbach, ging leer aus, verlor bei starken Pfeddersheimern mit 0:3. Eine knappe Niederlage setzte es für Kellerkind Neuhausen in Mutterstadt. Die Reserve der Wormatia ist nach dem 5:1 gegen Fußgönheim wieder in der Spur, auch wenn die Meisterschaft wohl kein Thema mehr beim VfR ist.

Nach der enttäuschenden Leistung vor Wochenfrist sah TSG-Chef Rolf Emrich diesmal eine „bis zu den Zehenspitzen motivierte“ Heim-Elf, die dank einer von Moritz Maurer und Fabian Herchenhan organisierten Defensive hinten kaum in Bedrängnis geriet. Lediglich nach dem Führungstreffer von Fabio Schmidt (53.), der aus spitzem Winkel traf, gab es eine Phase, in der Torwart Leon Guth bei Abschlüssen von Paul Fitzthum (53.) und Sascha Banspach (58.) auf dem Posten sein musste. Zudem rettete in der 55. Minute der Pfosten als Banspach zum Kopfball kam. Die kurze Drangphase des FSV beendete Artur Reich (62.), dessen „Kullerball“ irgendwie den Weg ins Tor fand - 2:0. Nach einem Konter erhöhte Marcell Oehler 74.), von Lazar Ilic perfekt in Szene gesetzt, auf 3:0.

Mutterstadt ging früh durch Torjäger Bleard Zeqiraj (5.) in Führung. „Da hat ein einfacher Doppelpass genügt, das ging zu einfach“, ärgerte sich TuS-Trainer Franz Graber. Nach einer verpassten Großchance zum 2:0 verteilten sich die Spielanteile. Neuhausens Yann Tatchim (35.) feuerte sogar einen Torschuss ab, der mit etwas Glück den Ausgleich hätte bedeuten können. Dennoch: „Wir sind mit unserem Kader an der Grenze. Mutterstadt hat letztlich verdient gewonnen, auch ohne zu glänzen“, so Graber. Die Ampelkarte für TuSler Kim Bumb (87.) fiel nicht weiter ins Gewicht.

Nach zuletzt desolaten Leistungen und dem Abschied aus dem Kampf um die Meisterschaft zeigte der SV eine couragierte Leistung – trotz erheblicher Personalsorgen. „Dass wir dieses Spiel letztlich so überstanden haben, das war schon geil“, kommentierte SV-Trainer Steven Jones. Marcel Günther (21.) hatte die Platzelf nach Zuspiel von Reda Chkifa in Führung gebracht. Nur zwei Minuten später traf Marco Sorg nach Balleroberung im Mittelfeld und einem Solo von der Strafraumkante zum Ausgleich. Selbst in Unterzahl – Lucas Ring (52.) hatte Gelb-Rot gesehen – kam Gimbsheim zu Chancen durch Sebastian Schulz und Mor Horvat, dessen Tor wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Doch auch Grünstadt hatte den Siegtreffer auf dem Fuß: Sorg (85.) scheiterte per Strafstoß an SV-Keeper Niklas Radmacher.

Den einzigen Makel, den VfR-Trainer Björn Weisenborn ausmachen konnte, war die Chancenverwertung. „Schon zur Halbzeit hätte es problemlos 6:2 stehen können“, so Weisenborn. Tatsächlich traf aber vor der Pause nur Omar Sayed (41.). Nach dem Wechsel schraubten Amir Moore, Justin Tamon, Emir Kolbüken und Fabiano Genna das Ergebnis in die Höhe. Die Gäste konnten zwischenzeitlich durch Evzi Saiti (86.) auf 1:3 verkürzen. Weisenborn: „Irgendwann ist dann der Knoten geplatzt.“





