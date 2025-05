Landesliga Südwest vor Mitte! Passau rettet sich haarscharf direkt

Die beiden punktbesten Landesliga-14. entgehen der Abstiegsrelegation und sind direkt gerettet.



Hinweis: Alle Landesligisten mit aktuell 42 Punkten auf dem Konto haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche, da sie allesamt nicht mehr auf Rang 15 abrutschen können, und weil sie mit 42 Punkten auch auf Rang 14 in jedem Fall unter den beiden punktbesten Landesligisten landen würden! Somit gesichert in der Landesliga Südwest sind der SC Oberweikertshofen, der FC Ehekirchen und Cosmos Aystetten, sowie der 1. FC Fuchsstadt in der Landesliga Nordwest!







Landesliga Südwest (Schlussstand)

-------------

14. FC Ehekirchen 42 Punkte / Tordiff.: -16

15. VfL Kaufering 38 Punkte / Tordiff.: -28



Der TSV Dachau hat seinen allerletzten Matchball genutzt, springt von Rang 14 und verhilft der Landesliga Südwest zum Titel "bester Landesliga-14.". Entsprechend feiern nicht nur die Dachauer sondern auch der FC Ehekirchen den Klassenerhalt! Der VfL Kaufering konnte gegen Meister FC Gundelfingen nicht mithalten, trotz 1:0-Führung, und steigt in die Bezirksliga ab.







Landesliga Mitte (Schlussstand)

13. TB Roding 41 Punkte / Tordiff.: -5

-------------

14. 1. FC Passau 41 Punkte / Tordiff.: -9



Der 1. FC Passau hat's geschafft! Die Landesliga Mitte holt sich den "zweitbesten 14.". Zwar spielte in der Landesliga Mitte keiner für die Dreiflüssestädter und selbst TB Roding konnte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses (direkter Vergleich ausgeglichen) über dem Strich halten! Aber weil in der Landesliga Nordwest der TSV Aubstadt II nicht bei der DJK Dampfach gewinnnen konnte, ging eines (!) der vier Spiele zugunsten des FCP aus! Und das reichte, gerade noch so...







Landesliga Nordwest (Schlussstand)

12. DJK Schwebenried 42 Punkte

13. FC Fuchsstadt 42 Punkte

-------------

14. TSV Aubstadt II 41 Punkte / Tordiff.: -14



Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach hat's geschafft und ihren Matchball verwandelt. Ebenso wie Alemannia Haibach! Aber, ja aber: der TSV Aubstadt II ist noch auf Rang 14 abgerutscht und das 1:1 bei der DJK Dampfach reichte nicht! Der TSV Aubstadt II ist aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem 1. FC Passau in der Landesliga Mitte gescheitert im Rennen um den zweitbesten 14. Damit müssen in die Abschter die Abstiegsrelegation bestreiten! Haarscharf!









Landesliga Nordost (Schlussstand)

11. TSV Weißenburg 41 Punkte

12. Quelle Fürth 41 Punkte

13. SV Lauterhofen 41 Punkte

-------------

14. SV Unterreichenbach 40 Punkte

15. SV Mitterteich 38 Punkte



Die Landesliga Nordost hatte es schwer und hat das Rennen auch nicht gemacht. Zwar rettete sich Quelle Fürth am Schlussspieltag aber schubste den SV Unterreichenbach in die Relegation!







Landesliga Südost (Schlussstand)

13. FC Schwabing 40 Punkte

-------------

14. VfB Forstinning 39 Punkte

15. Chiemgau Traunstein 38 Punkte

16. SV Pullach 36 Punkte





Die Landesliga Südost hatte vorm Schlussspieltag schon letztlich keine Chance mehr. Und weil dem FC Schwabing der eine noch nötige Punkt am Schlussspieltag gelungen ist, bleibt im Tabellenkeller alles wie gehabt. Forstinning, Traunstein und Pullach gehen in die Abstiegsrelegation.