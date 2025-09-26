Landesliga Südwest: Spielabsage beim SV Manching

Die Landesliga Südwest hätte ihren 13. Spieltag mit der Freitagabend-Partie zwischen dem SV Manching und dem TSV Aindling starten sollen, doch diese wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. So heißt es noch eine Nacht warten, ehe der Ball am Samstag in der Landesliga Südwest rollt. Es treffen u.a. die Tabellenletzten aufeinander, auch auf den FSV Pfaffenhofen wartet ein enges Duell gegen den TSV Rain/Lech. Die Spiele im Live-Ticker.