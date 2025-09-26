 2025-09-26T13:47:28.965Z

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes muss die Partie am Freitagabend ausfallen.
Landesliga Südwest: Spielabsage beim SV Manching

13. Spieltag der Landesliga Südwest

Die Landesliga Südwest hätte ihren 13. Spieltag mit der Freitagabend-Partie zwischen dem SV Manching und dem TSV Aindling starten sollen, doch diese wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. So heißt es noch eine Nacht warten, ehe der Ball am Samstag in der Landesliga Südwest rollt. Es treffen u.a. die Tabellenletzten aufeinander, auch auf den FSV Pfaffenhofen wartet ein enges Duell gegen den TSV Rain/Lech. Die Spiele im Live-Ticker.

Spiel wird verschoben:

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV Manching
TSV Aindling
TSV Aindling
Abgesagt

Wie der SV Manching am Freitagmittag auf Instagram bekannt gegeben hat, wird die Partie zwischen gegen den TSV Aindling nicht stattfinden. Der Platz ist nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 Dachau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/Ilm
TSV Rain/Lech
TSV Rain/Lech
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC Sonthofen
SC Oberweikertshofen
SC Oberweikertshofen
14:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC Stätzling
TSV Jetzendorf
TSV Jetzendorf
15:30

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC Memmingen
FC Ehekirchen
FC Ehekirchen
13:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV Illertissen
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos Aystetten
14:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV Schwabmünchen
TSV Hollenbach
TSV Hollenbach
15:00

So., 28.09.2025, 16:30 Uhr
FC Kempten
FC Kempten
VfB Durach
VfB Durach
16:30

