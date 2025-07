Landesliga Südwest: SCO-Drama in Ehekirchen – Jetzendorf fast makellos

Drama für den SCO in Ehekirchen: Noch ohne Punkt reiste Oberweikertshofen am Mittwochabend zum ebenfalls sieglosen FCE, in der Hoffnung auf Zähler. Nach einer torlosen ersten Hälfte fielen gleich fünf Treffer in der zweiten. Zweimal ging Ehekirchen in Führung, doch zweimal fand der SCO eine Antwort. Den Treffer direkt nach der Pause glich Felix Hallmaier (69.) aus. Andreas Volk (90.) konterte die erneute Ehekirchener Führung durch Christoph Hollinger (78.). Statt Jubel über den späten Ausgleich folgte nach dem Schlusspfiff pure Enttäuschung beim SCO. In der 97. Minute entriss Jakob Schmid durch sein Tor der Mannschaft von Sven Teichmann noch den Punkt.