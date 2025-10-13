Landesliga Südwest: Pfaffenhofen hadert trotz Aufholjagd: "Tut weh"

Ludwig Dietrich, FSV Pfaffenhofen: »Leider haben wir in der ersten Halbzeit keine gute Leistung abgerufen. Trotz der Führung leisteten wir uns zu viele Fehler und luden den Gegner immer wieder zu Torchancen ein. Dass wir innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore kassieren, darf natürlich nicht passieren. In der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Moral bewiesen und sind viel sicherer aufgetreten.

Nach dem Ausgleich und der roten Karte wäre am Ende sogar noch ein Sieg möglich gewesen. Die drei Punkte haben wir heute allerdings in der ersten Halbzeit verloren. Das tut weh, weil es ein unnötiges Unentschieden gewesen ist, das wir uns selbst zuzuschreiben haben. Die Erkenntnisse aus dem heutigen Spiel nehmen wir in die Trainingswoche mit. Nächste Woche in Ehekirchen wollen wir dann schon ab der ersten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen.«

Der FSV Pfaffenhofen luchste dem SC Cosmos Aystetten trotz zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand noch einen Punkt ab. Die Gastgeber gingen zunächst durch Gabriel Hasenbichler in Führung (27.), die Gäste stellten die Partie aber noch vor der Pause auf den Kopf: Marcel Burda drehte die Partie innerhalb von Sekunden (42. und 43.), Kevin Makowski steuerte den dritten Treffer bei (45.+2). Direkt nach dem Seitenwechsel verkürzte Hasenbichler (49.). Michael Senger verwandelte anschließend einen fälligen Strafstoß, Maximilian Heckel flog für das absichtliche Handspiel vom Platz (75.). In Überzahl konnte Pfaffenhofen keinen weiteren Treffer erzielen. Pfaffenhofen ist Dritter, Aystetten steht auf Rang 13.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – SV Cosmos Aystetten 3:3

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold (90. Raymond Kreizer), Noah Bezjak (46. Yasin Keskin), Daniel Zanker (64. Jonas Redl), Samuel Zrieschling, Johannes Birkl (72. Paolo Cipolla), Simon Berger, Michael Senger, Luka Brudtloff, Gabriel Hasenbichler, Stefan Liebler (80. Iman Nabi) - Trainer: Ludwig Dietrich

SV Cosmos Aystetten: Daniel Mrozek, Maximilian Heckel, Edward Schäfer (66. Dominik Isufi), Luigi Iovane, Arlind Qarri, Philipp Toth (90. Benjamin Isek), Sebastian Kempf, David Schwab, Marcel Burda (89. Dejan Mijailovic), Raphael Marksteiner, Kevin Makowski - Trainer: Thomas Hanselka

Schiedsrichter: Stefan Krieger - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (27.), 1:1 Marcel Burda (42.), 1:2 Marcel Burda (43.), 1:3 Kevin Makowski (45.+2), 2:3 Gabriel Hasenbichler (49.), 3:3 Michael Senger (75. Handelfmeter)

Rot: Maximilian Heckel (74./SV Cosmos Aystetten/Handspiel auf der Linie)

Spiele am Samstag:

Der TSV Jetzendorf konnte sein Gastspiel beim Kellerkind Memmingen II trotz langer Unterzahl für sich entscheiden, Torwart Daniel Witetschek flog in der 38. Minute vom Platz. Stefan Stöckl erzielte in der 51. Minute den Treffer des Tages. Jetzendorf klettert mit den drei Punkte auf den zweiten Platz, Memmingen bleibt Vorletzter. FC Memmingen II – TSV Jetzendorf 0:1

FC Memmingen II: Felix Unger, Simon Neubrand, Mike Gerhardt, Laurenz Freisinger (77. Mahfouz Boroh), Christian Mijatovic, Bastian Frick (68. Dzavid Zatega), Marvin Lang, David Reichert (68. Henry Seitz), Micha Bareis (77. Azad Kizilkanat), Kenan Bajramovic, Moritz Henkel (68. Dino Japaur) - Trainer: Esad Kahric

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger (71. Lorenz Kirmair), Tim Greifenegger, Wlad Beiz (77. Alexander Beiz), Julius Donnert (40. Jeremy Manhard), Leon Nuhanovic (81. Markus Pöllner), Kevin Bromm (63. Felix Heckmeier), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Stefan Stöckl (51.)

Rot: Daniel Witetschek (38./TSV Jetzendorf/)