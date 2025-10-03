 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Hat den SV Manching inzwischen gefestigt: Cüneyt Köz.
Hat den SV Manching inzwischen gefestigt: Cüneyt Köz. – Foto: Jürgen Meyer

Landesliga Südwest: Manching baut Serie gegen Bayernliga-Absteiger aus

14. Spieltag der Landesliga Südwest

In der Landesliga Südwest bekam es der SV Manching nach zuletzt positiver Tendenz mit einem Kracher zu tun: Die Köz-Elf gastierte bei Bayernliga-Absteiger TSV Rain und baute seine Serie aus. Der 14. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiel am Freitag: Manching ringt Rain einen Zähler ab

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SV Manching
SV ManchingManching
0
0
Abpfiff

Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse.

Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0.

TSV Rain/Lech – SV Manching 0:0
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (82. Tino Joerss), Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (69. Serhat Fidan), Lukas Müller, Dennis Lechner (86. Valentin Ricker) - Trainer: Dominik Bobinger
SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler (72. Emanuel Gstettner), Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (83. Leon Bojaj), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn)
Tore: keine Tore

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
16:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
13:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
15:00

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
16:00

