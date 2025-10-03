Landesliga Südwest: Manching baut Serie gegen Bayernliga-Absteiger aus

In der Landesliga Südwest bekam es der SV Manching nach zuletzt positiver Tendenz mit einem Kracher zu tun: Die Köz-Elf gastierte bei Bayernliga-Absteiger TSV Rain und baute seine Serie aus. Der 14. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse.

Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0.