Landesliga Südwest LIVE: Pfaffenhofen klettert auf Zwei – 1865-Torgala

Zwei Duelle stehen heute in der Landesliga Südwest auf dem Programm: Zunächst das Spiel der Tabellennachbarn 1865 Dachau und dem FC Kempten. Um 16 Uhr kommt es dann zum oberbayerischen Duell. Der FSV Pfaffenhofen gastiert beim SC Oberweikertshofen. Der 14. Spieltag auf einen Blick.
Burkic-Show in Dachau: Der Angreifer des TSV 1865 beendet seine Torflaute mit einem Knall. Gleich dreimal knipst der 20-Jährige beim Duell gegen den FC Kempten.
Um die Wichtigkeit des Spiels wussten im Vorfeld alle Bescheid. Mit Kempten kam der direkte Tabellennachbar zum TSV, der zwar seit sieben Spielen ungeschlagen war, aber zuletzt fünfmal Remis spielte. Der Aufgabe war sich die Mannschaft von Christian Doll offenbar bewusst und belohnte sich nach 24. Minuten, als Burkic zum ersten Mal zuschlug. Im zweiten Abschnitt legte Burkic dann nach: Sowojl in der 57. als auch in der 68. Minute traf der Angreifer und schraubte das Ergebnis so auf 3:0 hoch. Für den 4:0 Endstand sorgte dann John Haist, der den 1865-Galaauftritt damit abrundete.
TSV 1865 Dachau – FC Kempten 4:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (81. Emilio D'Avanzo), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Leon Pfeiffer, Albin Zekiri (78. Jakob Jopen), Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Nikolaus Grotz), Dino Burkic (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (78. Georgios Dafermos) - Trainer: Christian Doll
FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Jeremy Holzer, Leon Echtler (61. Ömer Dasdemir), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera, Marcell Graf, Ahmed Mekhimar, Marian Halder (46. Ivan Buric), Finn Steurer (46. Niklas Neumair) - Trainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Kevin Hailer
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 137
Tore: 1:0 Dino Burkic (24.), 2:0 Dino Burkic (57.), 3:0 Dino Burkic (68.), 4:0 John Haist (77.)
Gelb-Rot: Ahmed Mekhimar (70./FC Kempten/)
Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse.
Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0.
TSV Rain/Lech – SV Manching 0:0
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (82. Tino Joerss), Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (69. Serhat Fidan), Lukas Müller, Dennis Lechner (86. Valentin Ricker) - Trainer: Dominik Bobinger
SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler (72. Emanuel Gstettner), Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (83. Leon Bojaj), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn)
Tore: keine Tore