Landesliga Südwest LIVE: Pfaffenhofen klettert auf Zwei – 1865-Torgala

Burkic-Show in Dachau: Der Angreifer des TSV 1865 beendet seine Torflaute mit einem Knall. Gleich dreimal knipst der 20-Jährige beim Duell gegen den FC Kempten.

Um die Wichtigkeit des Spiels wussten im Vorfeld alle Bescheid. Mit Kempten kam der direkte Tabellennachbar zum TSV, der zwar seit sieben Spielen ungeschlagen war, aber zuletzt fünfmal Remis spielte. Der Aufgabe war sich die Mannschaft von Christian Doll offenbar bewusst und belohnte sich nach 24. Minuten, als Burkic zum ersten Mal zuschlug. Im zweiten Abschnitt legte Burkic dann nach: Sowojl in der 57. als auch in der 68. Minute traf der Angreifer und schraubte das Ergebnis so auf 3:0 hoch. Für den 4:0 Endstand sorgte dann John Haist, der den 1865-Galaauftritt damit abrundete.

TSV 1865 Dachau – FC Kempten 4:0

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (81. Emilio D'Avanzo), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Leon Pfeiffer, Albin Zekiri (78. Jakob Jopen), Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Nikolaus Grotz), Dino Burkic (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (78. Georgios Dafermos) - Trainer: Christian Doll

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Jeremy Holzer, Leon Echtler (61. Ömer Dasdemir), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera, Marcell Graf, Ahmed Mekhimar, Marian Halder (46. Ivan Buric), Finn Steurer (46. Niklas Neumair) - Trainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Kevin Hailer

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 137

Tore: 1:0 Dino Burkic (24.), 2:0 Dino Burkic (57.), 3:0 Dino Burkic (68.), 4:0 John Haist (77.)

Gelb-Rot: Ahmed Mekhimar (70./FC Kempten/)