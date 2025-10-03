 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Beim SV Manching zeigt der Trend nach oben: Nach zwei Unentschieden holte der SVM zuletzt einen klaren 3:0-Sieg.
Beim SV Manching zeigt der Trend nach oben: Nach zwei Unentschieden holte der SVM zuletzt einen klaren 3:0-Sieg. – Foto: Dieter Latzel

Landesliga Südwest LIVE: Manching fordert den Bayernliga-Absteiger

14. Spieltag der Landesliga Südwest

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
Memmingen II
TSV Aindling

In der Landesliga Südwest bekommt es der SV Manching nach zuletzt positiver Tendenz mit einem Kracher zu tun: Die Köz-Elf gastiert bei Bayernliga-Absteiger und Ex-Regionalligist TSV Rain. Der 14. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
SV Manching
SV ManchingManching
14:00live

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
16:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
13:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
15:00

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
16:00

Aufrufe: 03.10.2025, 13:00 Uhr
Boris ManzAutor