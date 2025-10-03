Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim SV Manching zeigt der Trend nach oben: Nach zwei Unentschieden holte der SVM zuletzt einen klaren 3:0-Sieg. – Foto: Dieter Latzel
Landesliga Südwest LIVE: Manching fordert den Bayernliga-Absteiger
In der Landesliga Südwest bekommt es der SV Manching nach zuletzt positiver Tendenz mit einem Kracher zu tun: Die Köz-Elf gastiert bei Bayernliga-Absteiger und Ex-Regionalligist TSV Rain. Der 14. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.