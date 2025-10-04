Landesliga Südwest LIVE: 1865-Torgala – SCO fordert FSV Pfaffenhofen

Spiel am Freitag: Manching ringt Rain einen Zähler ab

Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse.

Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0.

TSV Rain/Lech – SV Manching 0:0

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (82. Tino Joerss), Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (69. Serhat Fidan), Lukas Müller, Dennis Lechner (86. Valentin Ricker) - Trainer: Dominik Bobinger

SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler (72. Emanuel Gstettner), Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (83. Leon Bojaj), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn)

Tore: keine Tore