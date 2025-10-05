Landesliga Südwest: Jetzendorf verliert Top-Spiel trotz Führung

Die Pfaffenhofener Landesliga-Party geht weiter: Auch am 14. Spieltag war die Mannschaft von Ludwig Dietrich siegreich.

In Oberweikertshofen erwischte der FSV einen Start nach Maß. Bereits nach fünf Minuten traf Ex-Bayernligastürmer Gabriel Hasenbichler zur Führung. Das Spiel blieb aber bis zum Schluss spannend, erst in der 97. Minute fiel die Entscheidung. Stefan Liebler besorgte Sekunden vor dem Schlusspfiff das 2:0.

Während Pfaffenhofen auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen bleibt, bleibt der SCO gefährlich nah an den Abstiegsrängen. Der Vorsprung auf Platz 15 beträgt nur mehr einen Zähler.

SC Oberweikertshofen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:2

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Andreas Volk (64. Lukas Kopyciok), Simon Schröttle, Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch (46. Yenal Strauß), Felix Hallmaier - Trainer: Simon Schröttle

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold (60. Johannes Birkl), Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paolo Cipolla (67. Daniel Zanker), Michael Senger (95. Iman Nabi), Jonas Redl, Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (88. Stefan Liebler), Gabriel Hasenbichler (73. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Gabriel Hasenbichler (5.), 0:2 Stefan Liebler (90.+7)

Spiel am Freitag: Manching ringt Rain einen Zähler ab

Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse.

Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0.

TSV Rain/Lech – SV Manching 0:0

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (82. Tino Joerss), Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (69. Serhat Fidan), Lukas Müller, Dennis Lechner (86. Valentin Ricker) - Trainer: Dominik Bobinger

SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler (72. Emanuel Gstettner), Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (83. Leon Bojaj), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn)

Tore: keine Tore