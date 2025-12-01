Landesliga Südwest: FSV Pfaffenhofen erfreut nach starker Hinserie

Der Tabellendritte Pfaffenhofen gewinnt klar gegen den starken Aufsteiger Stätzling. Ludwig Dietrich lobt den Einsatz seiner Truppe. Zudem hagelte es Absagen bei den oberbayerischen Teams der Landesliga Südwest am 22. Spieltag.

Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, mussten jedoch im Verlauf der ersten Halbzeit den Ausgleich zum 1:1 für Stätzling hinnehmen. In der ersten Halbzeit hat dann noch das letzte Quäntchen Konsequenz in den Abschlusszonen gefehlt. Trotz des verschossenen Elfmeters zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir das Tempo hochgehalten und konstant Druck ausgeübt und so verdienterweise unsere Tore erzielen.

Man hat klar gespürt, dass die Jungs dieses Spiel unbedingt gewinnen und sich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause verabschieden wollten. Auch unsere Kadertiefe hat sich heute deutlich ausgezahlt. Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft für diese starke Leistung! Wir sind sehr froh, die Hinrunde so positiv abgeschlossen zu haben. Die Jungs können wirklich stolz auf das sein, was sie bislang erreicht haben. Genau so wollen wir im neuen Jahr weitermachen!«

Der FSV Pfaffenhofen schlägt den FC Stätzling deutlich. Schon in der dritten Minute brachte Maurice Untersänger die Hausherren auf die Siegerstraße. Stätzling konnte in der 22. Minute in Person von Alexander Seifert ausgleichen. Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang übernahm Pfaffenhofen dann das Kommando. Gabriel Hasenbichler brachte die Gastgeber in der 59. Minute wieder in Führung, in der 76. Minute erhöhte Luka Brudtloff auf 3:1.

Den Schlusspunkt besorgte dann ein Eigentor in der Nachspielzeit, das den 4:1-Endstand markierte. Der FSV Pfaffenhofen behauptet damit den dritten Platz in der Landesliga Südwest, auch wenn die direkten Konkurrenten teilweise noch Spiele in der Hinterhand haben.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Stätzling 4:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Samuel Zrieschling, Johannes Birkl (85. Manuel Riebold), Sebastian Waas, Paolo Cipolla (61. Jonas Redl), Michael Senger (88. Noah Bezjak), Thomas Rausch, Simon Heigl, Maurice Untersänger (66. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler, Stefan Liebler (61. Paul Starzer)

FC Stätzling: Fabian Rosner, Daniel Hadwiger (77. Edin Ganibegovic), Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Koray Can (46. Nick Sautter), Mert Sert, Luis Lindermayr, Luca Lenz, Endrit Ahmeti, Alexander Seifert (64. Daniel Palluch), Paul Iffarth (66. Johannes Kraus)

Tore: 1:0 Maurice Untersänger (3.), 1:1 Alexander Seifert (22.), 2:1 Gabriel Hasenbichler (59.), 3:1 Luka Brudtloff (76.), 4:1 Alexander Meixner (90.+3 Eigentor)

