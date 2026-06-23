Landesliga Südwest: Das sind die ersten Spieltage

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Die Landesliga Südwest ist zurück! Am 16. Juli startet die neue Saison mit der Partie Neuburg gegen den TSV Jetzendorf.
In weniger als einem Monat geht es wieder los – die Landesliga Südwest ist zurück! Den Auftakt macht die Partie Neuburg gegen den TSV Jetzendorf. Die ersten Spieltage in der Übersicht:
1. Spieltag Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – TSV Jetzendorf (Eröffnungsspiel) Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FV Illertissen 2 – Türkspor Augsburg Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Rain/Lech – SV Cosmos Aystetten Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Bobingen – TSV 1909 Gersthofen Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Kempten – 1. FC Sonthofen Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – SV Manching So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Memmingen 2 – SC Olching Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – FC Stätzling Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: VfB Durach – TSV 1865 Dachau 2. Spieltag Fr., 24. Juli, 19 Uhr: SV Manching – FC Memmingen II Sa., 25. Juli, 13 Uhr: TSV Dachau 1865 – TSV Rain/Lech Sa., 25. Juli, 14 Uhr: 1. FC Sonthofen – VfB Durach Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SC Olching – TSV Aindling Sa., 25. Juli, 15 Uhr: SV Cosmos Aystetten – FV Illertissen II Sa., 25. Juli, 15 Uhr: FC Stätzling – VfR Neuburg/Donau Sa., 25. Juli, 16 Uhr: TSV 1909 Gersthofen – TSV 1860 Weißenburg So., 26. Juli, 15 Uhr: Türkspor Augsburg – TSV Bobingen So., 26. Juli, 15 Uhr: TSV Jetzendorf – FC Kempten 3. Spieltag Fr., 31. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – FC Kempten Fr., 31. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – SV Manching Fr., 31. Juli, 19 Uhr: VfB Durach – TSV Jetzendorf Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Bobinge – SV Cosmos Aystetten Sa., 1. August, 14 Uhr: FV Illertissen 2 – TSV Dachau 1865 Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Rain/Lech – 1. FC Sonthofen Sa., 1. August, 15 Uhr: FC Stätzling – SC Olching Sa., 1. August, 16 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – Türkspor Augsburg So., 2. August, 13 Uhr: FC Memmingen 2 – TSV 1909 Gersthofen 4. Spieltag Mi., 5. August, 18:30 Uhr: 1. FC Sonthofen – FV Illertissen 2 Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV Dachau 1865 – TSV Bobingen Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SV Cosmos Aystetten – TSV Bobingen Mi., 5. August, 18:30 Uhr: Türkspor Augsburg – FC Memmingen 2 Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV 1909 Gersthofen – TSV Aindling Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SV Manching – FC Stätzling Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SC Olching – VfR Neuburg/Donau Mi., 5. August, 18:30 Uhr: FC Kempten – VfB Durach Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV Jetzendorf – TSV Rain/Lech 5. Spieltag Fr., 7. August, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – VfB Durach Fr., 7. August, 18:30 Uhr: TSV Aindling – Türkspor Augsburg Sa., 8. August, 14 Uhr: TSV Bobingen – 1. FC Sonthofen Sa., 8. August, 14 Uhr: FV Illertissen 2 – TSV Jetzendorf Sa., 8. August, 14 Uhr: TSV Rain/Lech – FC Kempten Sa., 8. August, 14 Uhr: SC Olching – SV Manching Sa., 8. August, 15 Uhr: FC Stätzling – TSV 1909 Gersthofen Sa., 8 August, 16 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – TSV Dachau 1865 So., 8 August, 13 Uhr: FC Memmingen 2 – SV Cosmos Aystetten