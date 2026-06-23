 2026-06-23T10:23:26.695Z

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Landesliga Südwest: Das sind die ersten Spieltage

Jetzendorf eröffnet die Landesliga Südwest

von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Jetzendorf muss im Eröffnungsspiel zum VfR Neuburg.
Der TSV Jetzendorf muss im Eröffnungsspiel zum VfR Neuburg. – Foto: Dieter Latzel

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Die Landesliga Südwest ist zurück! Am 16. Juli startet die neue Saison mit der Partie Neuburg gegen den TSV Jetzendorf.

In weniger als einem Monat geht es wieder los – die Landesliga Südwest ist zurück! Den Auftakt macht die Partie Neuburg gegen den TSV Jetzendorf. Die ersten Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

  • Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – TSV Jetzendorf (Eröffnungsspiel)
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FV Illertissen 2 – Türkspor Augsburg
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Rain/Lech – SV Cosmos Aystetten
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Bobingen – TSV 1909 Gersthofen
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Kempten – 1. FC Sonthofen
  • Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – SV Manching
  • So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Memmingen 2 – SC Olching
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – FC Stätzling
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: VfB Durach – TSV 1865 Dachau

2. Spieltag

  • Fr., 24. Juli, 19 Uhr: SV Manching – FC Memmingen II
  • Sa., 25. Juli, 13 Uhr: TSV Dachau 1865 – TSV Rain/Lech
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: 1. FC Sonthofen – VfB Durach
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: SC Olching – TSV Aindling
  • Sa., 25. Juli, 15 Uhr: SV Cosmos Aystetten – FV Illertissen II
  • Sa., 25. Juli, 15 Uhr: FC Stätzling – VfR Neuburg/Donau
  • Sa., 25. Juli, 16 Uhr: TSV 1909 Gersthofen – TSV 1860 Weißenburg
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: Türkspor Augsburg – TSV Bobingen
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: TSV Jetzendorf – FC Kempten

3. Spieltag

  • Fr., 31. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – FC Kempten
  • Fr., 31. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – SV Manching
  • Fr., 31. Juli, 19 Uhr: VfB Durach – TSV Jetzendorf
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Bobinge – SV Cosmos Aystetten
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: FV Illertissen 2 – TSV Dachau 1865
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Rain/Lech – 1. FC Sonthofen
  • Sa., 1. August, 15 Uhr: FC Stätzling – SC Olching
  • Sa., 1. August, 16 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – Türkspor Augsburg
  • So., 2. August, 13 Uhr: FC Memmingen 2 – TSV 1909 Gersthofen

4. Spieltag

  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: 1. FC Sonthofen – FV Illertissen 2
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV Dachau 1865 – TSV Bobingen
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SV Cosmos Aystetten – TSV Bobingen
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: Türkspor Augsburg – FC Memmingen 2
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV 1909 Gersthofen – TSV Aindling
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SV Manching – FC Stätzling
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: SC Olching – VfR Neuburg/Donau
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: FC Kempten – VfB Durach
  • Mi., 5. August, 18:30 Uhr: TSV Jetzendorf – TSV Rain/Lech

5. Spieltag

  • Fr., 7. August, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – VfB Durach
  • Fr., 7. August, 18:30 Uhr: TSV Aindling – Türkspor Augsburg
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: TSV Bobingen – 1. FC Sonthofen
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: FV Illertissen 2 – TSV Jetzendorf
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: TSV Rain/Lech – FC Kempten
  • Sa., 8. August, 14 Uhr: SC Olching – SV Manching
  • Sa., 8. August, 15 Uhr: FC Stätzling – TSV 1909 Gersthofen
  • Sa., 8 August, 16 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – TSV Dachau 1865
  • So., 8 August, 13 Uhr: FC Memmingen 2 – SV Cosmos Aystetten