Allgemeines
– Foto: Jenni Maul

Landesliga Südwest: 1865-Gala – Pfaffenhofen dreht Sieben-Tore-Fest

21. Spieltag der Landesliga Südwest

Der TSV 1865 Dachau lässt dem SV Manching im oberbayerischen Duell keine Chance. Pfaffenhofen gewinnt ein Spektakel beim FC Kempten. Der 21. Spieltag der Landesliga Südwest auf einen Blick.

Spiel am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SV Manching
SV ManchingManching
5
0
Abpfiff

Gala-Leistung in Dachau: Dem TSV scheinen Spiele gegen Teams aus Oberbayern zu schmecken. Nach dem 2:1-Erfolg über den FSV Pfaffenhofen gelang der Mannschaft von Christian Doll der nächste Coup.

Bereits nach zwei Minuten besorgte Burkic die Führung, die Barin (33.) noch vor der Pause auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause dasselbe Bild: Wieder ein schnelles Tor der Dachauer, diesmal durch Masmanidis, das Burkic nur wenige Minuten später durch das 4:0 (57.) veredelte.

Zu allem Überfluss aus Manchinger Sicht sah Seferovic in der 81. Minute seine zweite Gelbe Karte und sechs Minuten später erhöhte Haist (86.) auf 5:0. Durch den Dreier schließt Dachau in der Tabelle zu Manching auf und baut den Vorsprung vor den Abstiegsplätzen auf neun Zähler aus.

TSV 1865 Dachau – SV Manching 5:0

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Nikolaus Grotz (86. Emilio D'Avanzo), Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber (79. Ruben Milla Nava), Berkant Barin (74. Lorenz Knöferl), Dino Burkic (69. Georgios Dafermos), John Haist, Antonios Masmanidis (89. Ardian Islami) - Trainer: Christian Doll
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler (46. Emrah Ahmetovic), Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek (46. Luca Oehler), Nico Daffner (87. Kevin Csatari), Fabian Neumayer (82. Daniel Schweiger), Leon Peric (82. Jordi Muntada Knapp) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 97
Tore: 1:0 Dino Burkic (8.), 2:0 Berkant Barin (33.), 3:0 Antonios Masmanidis (47.), 4:0 Dino Burkic (57.), 5:0 John Haist (86.)
Gelb-Rot: Dzenis Seferovic (81./SV Manching/)

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
3
4
Abpfiff



FC Kempten – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:4
FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer, Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera (83. Finn Steurer), Marcell Graf, Ömer Dasdemir (67. Niklas Neumair), Leon Rudenko, Ivan Buric - Trainer: Kevin Hailer - Spielertrainer: Manuel Wiedemann
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paolo Cipolla (60. Paul Starzer), Michael Senger, Thomas Rausch, Simon Heigl (90. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (46. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (85. Manuel Riebold), Stefan Liebler (63. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Samuel Zrieschling (2.), 0:2 Paolo Cipolla (30.), 1:2 Medhat Mekhimar (39. Foulelfmeter), 2:2 Marcell Graf (54.), 3:2 Simon Berger (63. Eigentor), 3:3 Jeremy Holzer (67. Eigentor), 3:4 Maurice Untersänger (71.)

Heute, 14:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
Abgesagt

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
Abgesagt

Spiel am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
Abgesagt

Verlegte Spiele

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
14:00

