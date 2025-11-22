Landesliga Südwest: 1865-Gala – Pfaffenhofen dreht Sieben-Tore-Fest

Der TSV 1865 Dachau lässt dem SV Manching im oberbayerischen Duell keine Chance. Pfaffenhofen gewinnt ein Spektakel beim FC Kempten. Der 21. Spieltag der Landesliga Südwest auf einen Blick.
Gala-Leistung in Dachau: Dem TSV scheinen Spiele gegen Teams aus Oberbayern zu schmecken. Nach dem 2:1-Erfolg über den FSV Pfaffenhofen gelang der Mannschaft von Christian Doll der nächste Coup.
Bereits nach zwei Minuten besorgte Burkic die Führung, die Barin (33.) noch vor der Pause auf 2:0 ausbaute. Nach der Pause dasselbe Bild: Wieder ein schnelles Tor der Dachauer, diesmal durch Masmanidis, das Burkic nur wenige Minuten später durch das 4:0 (57.) veredelte.
Zu allem Überfluss aus Manchinger Sicht sah Seferovic in der 81. Minute seine zweite Gelbe Karte und sechs Minuten später erhöhte Haist (86.) auf 5:0. Durch den Dreier schließt Dachau in der Tabelle zu Manching auf und baut den Vorsprung vor den Abstiegsplätzen auf neun Zähler aus.
TSV 1865 Dachau – SV Manching 5:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Nikolaus Grotz (86. Emilio D'Avanzo), Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber (79. Ruben Milla Nava), Berkant Barin (74. Lorenz Knöferl), Dino Burkic (69. Georgios Dafermos), John Haist, Antonios Masmanidis (89. Ardian Islami) - Trainer: Christian Doll
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler (46. Emrah Ahmetovic), Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek (46. Luca Oehler), Nico Daffner (87. Kevin Csatari), Fabian Neumayer (82. Daniel Schweiger), Leon Peric (82. Jordi Muntada Knapp) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 97
Tore: 1:0 Dino Burkic (8.), 2:0 Berkant Barin (33.), 3:0 Antonios Masmanidis (47.), 4:0 Dino Burkic (57.), 5:0 John Haist (86.)
Gelb-Rot: Dzenis Seferovic (81./SV Manching/)
FC Kempten – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:4
FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer, Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera (83. Finn Steurer), Marcell Graf, Ömer Dasdemir (67. Niklas Neumair), Leon Rudenko, Ivan Buric - Trainer: Kevin Hailer - Spielertrainer: Manuel Wiedemann
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paolo Cipolla (60. Paul Starzer), Michael Senger, Thomas Rausch, Simon Heigl (90. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (46. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (85. Manuel Riebold), Stefan Liebler (63. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Samuel Zrieschling (2.), 0:2 Paolo Cipolla (30.), 1:2 Medhat Mekhimar (39. Foulelfmeter), 2:2 Marcell Graf (54.), 3:2 Simon Berger (63. Eigentor), 3:3 Jeremy Holzer (67. Eigentor), 3:4 Maurice Untersänger (71.)