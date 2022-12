Landesliga: Südpfälzische Plätze besser besucht Warum Klubs wie Viktoria Herxheim viel mehr Zuschauer haben als rheinhessische Landesligisten

MAINZ. Beeindruckende 650 Zuschauer sahen das Derby der Landesliga zwischen dem FSV Offenbach und Viktoria Herxheim. 3300 Zuschauer passierten in der zurückliegenden Halbserie das Kassenhäuschen von Fortuna Billigheim-Ingenheim. Von solchem Interesse, von dem Staffelleiter Gerd Schmitt in seiner Zwischenbilanz sprach, können die rheinhessischen Klubs nur träumen.

Der Gau-Algesheimer hat eine Erklärung für den Run auf den südpfälzischen Plätzen: Die meisten Klubs aus dieser Region meiden den Sonntag als Spieltag. Stattdessen „bevorzugen sie Freitage oder Montage“, berichtet der Staffelleiter. Also Tage, an denen ihre Spiele relativ konkurrenzlos sind, was die Fußball-Unterhaltung anbelangt. „50 bis 60 Prozent der Spiele dieser Vereine wurden nicht sonntags gespielt“, so Schmitt.

Aber auch der Erfolg spielt eine Rolle

Womöglich orientieren sich auch andere Landesliga-Klubs am Beispiel ihrer südpfälzischen Rivalen, die allerdings auch ein weiteres Pfund auf ihrer Seite haben: Sie spielen in der Liga ganz vorne mit, was erfahrungsgemäß viel Publikum zieht. Davon kann auch RWO Alzey erzählen. 2017, als Tino Häuser den Klub als Meister in die Verbandsliga führte, waren die Ränge im Wartbergstadion auch dichter gefüllt.

Dabei ist die Landesliga eine sehr interessante Staffel, wie Schmitt betont: Viele Tore, eine gewisse Ausgeglichenheit der Mannschaften und dazu fairer Sport - in der Vorrunde hatte die Liga den Zuschauern was zu bieten. 145 säumten im Schnitt die Plätze.

Ein sportlich fairer Wettbewerb

Am fairsten ging es in Spielen des VfB Bodenheim und des SVW Mainz zu. Beide Klubs rangieren in der Fairplay-Tabelle vorne. Wobei die gesamte Staffel einen sehr sportlichen Eindruck hinterlässt. Die 24 Roten Karten, die verhängt wurden, ordnet Schmitt als akzeptabel ein. Ein paar weniger in den Spielen des nächsten Jahres wären ihm naturgemäß lieber.

Andererseits ist es ein Stück weit eine Gratwanderung zwischen der Roten und der Ampelkarte. In den zurückliegenden Partien schlug das Pendel offenbar eher zugunsten der Roten Karte aus. Denn Gelb-Rot verteilten die Schiedsrichter 23mal. Normalerweise ist das Verhältnis umgekehrt.