Landesliga Südost: Wasserburg gelingt Monster-Comeback zu zehnt

Neuer Spitzenreiter der Landesliga Südost: Der TSV 1880 Wasserburg (Archivfoto). – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am Dienstag gastierte der TSV 1880 Wasserburg bei der ESV Freilassing. In einer spektakulären Partie setzten sich die Löwen durch – trotz Platzverweis und deutlichem Pausenrückstand.

"Wahnsinn" – mit diesem einen Wort kommentierten die Löwen aus Wasserburg auf Instagram ihren 5:2-Erfolg am Dienstagabend in Freilassing. Und tatsächlich: Anders lässt sich dieser spektakuläre Spielverlauf kaum beschreiben, drohte doch zunächst ein herber Dämpfer.

Den Spitzenplatz vor Augen, startete der TSV denkbar schlecht in die Partie. Bereits nach 16 Minuten klingelte es erstmals im Wasserburger Gehäuse – Maximilian Streibl besorgte die frühe ESV-Führung. Als wäre das nicht genug, flog Jaume Rubio Gonzalez kurz darauf mit Rot vom Platz. Freilassing nutzte die Überzahl eiskalt: In der 31. Minute erhöhte Tobias Frisch auf 2:0.

Zu zehnt, 0:2 in Rückstand – die Situation schien aussichtslos. Doch die Löwen bewiesen Moral und drehten nach der Pause auf. Was folgte, war ein Monster-Comeback: Angeführt von Dreifachtorschütze Robin Ungerath explodierte die Mannschaft von Florian Heller förmlich. Binnen 15 Minuten netzte sie fünfmal. Nach dem Anschlusstreffer von Ungerath (59.) drehten Vinzenz Egger (70.) und Thomas Voglmaier (72.) die Partie binnen kürzester Zeit. Den Schlusspunkt setzte Ungerath mit einem Doppelpack, der die Partie bereits nach 76 Minuten entschied.

Durch den spektakulären 5:2-Erfolg entreißt Wasserburg der SpVgg Unterhaching II die Tabellenführung der Landesliga Südost. Profitiert haben die Löwen dabei auch von der Schwäche des Konkurrenten: Die Haching-Youngster kamen am Wochenende überraschend nicht über ein Remis bei Schlusslicht SVN München hinaus.

ESV Freilassing – TSV 1880 Wasserburg 2:5

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl (86. Raul Miclos), Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Tobias Schindler, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi (74. Leon Windisch), Tobias Frisch (74. Rodi Hussein), Simon Hafner (74. Molos Bajgora), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (46. Daniel Aschauer) - Trainer: Albert Deiter

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru (61. Daniel Kononenko), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (89. Leander Haunolder), Thomas Voglmaier, Janik Vieregg (46. Vinzenz Egger) - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Streibl (16.), 2:0 Tobias Frisch (31.), 2:1 Robin Ungerath (59.), 2:2 Vinzenz Egger (70.), 2:3 Thomas Voglmaier (72.), 2:4 Robin Ungerath (73.), 2:5 Robin Ungerath (76.)

Rot: Jaume Rubio Gonzalez (19./TSV 1880 Wasserburg/)

