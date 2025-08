Landesliga Südost 🗣: Wahnsinn in Schwabing – Murnau zwiegespalten

94. Minute per Seitfallzieher zum Ausgleich – und der Torhüter machte in Schwabing die Vorlage. – Foto: Martin Alberer

Der TSV Kastl führt 3:1 gegen Aubing, lässt in der zweiten Halbzeit aber entscheidend nach. Der Kirchheimer SC belohnt sich für seine Geduld, während Murnau trotz Chancenplus mit nur einem Punkt dasteht. In Schwabing jubelt man dagegen über ein Remis, wo die Vorlage des Keepers nur das zweitbeste am Tor ist. Die ersten Stimmen und Reaktionen der Landesliga Südost.

Kastl hadert mit Remis nach 3:1 – »So wird es schwer« Morgen, 13:30 Uhr SVN München SVN München TSV Grünwald Grünwald 13:30

Gestern, 20:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl SV Aubing München SV Aubing 3 3 Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Wir sind gegen Aubing gleich nach 30 Sekunden mit 0:1 in Rückstand geraten – keine Ahnung, was meine Verteidigung da gemacht hat. Danach haben wir das Spiel auf 3:1 gedreht und hatten in der ersten Halbzeit riesige Chancen, um auf 4:1 oder 5:1 zu erhöhen. Die vergeben wir kläglich, da muss das Spiel eigentlich schon entschieden sein. Nach der Pause kassieren wir direkt das 2:3 und bekommen am Ende verdient das 3:3. In der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört, Fußball zu spielen, wollten nur noch verwalten und haben keinerlei Entlastung mehr bekommen. Am Ende ist das 3:3 gerecht, und wir verlieren auch noch im Elfmeterschießen. Glückwunsch nach Aubing für das gewonnene Elfmeterschießen. Wir haben jetzt gegen zwei Top-Mannschaften jeweils einen Punkt geholt, aber es ist ärgerlich: Letzte Woche kassieren wir in der 94. Minute ein dummes Gegentor, heute geben wir eine 3:1-Führung aus der Hand. So wird es in dieser Saison schwer mit dem Klassenerhalt. Aber am Freitag geht es weiter.«

Kirchheim siegt verdient und übersteht »wacklige Minuten«

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg. Ich der ersten Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle, machen aber unsere Torchancen nicht oder der letzte Pass ist nicht genau genug. In der zweiten Halbzeit überstehen wir 15 wacklige Minuten und machen dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind über die gesamte Spielzeit geduldig geblieben und haben uns als Mannschaft auf unsere Aufgabe konzentriert.«

Schwabing jubelt nach Seitfallzieher-Treffer in der 94. Minute