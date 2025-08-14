Landesliga Südost: Wacker feiert Sieg im Derby gegen SVN

Der FC Wacker München feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Im Derby gegen den SV Neuperlach brachte Anes Ziljkic die Gastgeber in Führung. Kurz nachb dem Seitenwechsel erhöhte Armando Tischer für die Mannschaft von Trainer Fabian Lamotte. Nach einer guten Stunde sorgte Kapitän Norbert Bzunek vor 100 Zuschauern für die Vorentscheidung. Ein Patzer in der Hintermannschaft der Hausherren bescherte dem SVN noch einmal den Anschlusstreffer durch Dylan Tougan. Norbert Bzunek stellte durch einen Treffer vom Punkt den alten Abstand wieder her.

Durch den Sieg sammelt der FC Wacker München wichtige Punkte und verlässt die Abstiegszone der Landesliga Südost. Der SV Neuperlach rutscht durch die Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz

FC Wacker München – SVN München 4:1

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Leon Bauer, Anto Stipic, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen, Nam Max Nguyen (75. Ian Rausch), Nsimba Rogério, Armando Tischer (86. Adrian Lahi), Anes Ziljkic (78. Jasmin Kadiric), Noah Kotb (90. Leonard Fuchs) - Trainer: Fabian Lamotte

SVN München: Wassim Zormati, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Cenk Imsak, Enriko Kranjcec (65. Dylan Tougan), Min-Kook Park, Altan Duman, Rudi Gerhartsreiter (55. Edward Johnson), Baldwin Wilson, Alexander Rojek (74. Youssef Oueslati) - Trainer: Gökhan San

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Anes Ziljkic (10.), 2:0 Armando Tischer (47.), 3:0 Norbert Bzunek (66.), 3:1 Dylan Tougan (79.), 4:1 Norbert Bzunek (89. Foulelfmeter)

Spiele am Mittwoch: Unentschieden zwischen Aubing und Kirchheim – Garmisch-Partenkirchen besiegt den TSV Murnau klar