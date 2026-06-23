 2026-06-23T10:23:26.695Z

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Landesliga Südost: So starten die Teams in die neue Saison

Kastl eröffnet in Freilassing

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Kastl eröffnet die neue Saison in Freilassing.
Der TSV Kastl eröffnet die neue Saison in Freilassing. – Foto: Markus Nebl

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Die Landesliga Südost ist zurück! Am 16. Juli startet die neue Saison mit der Partie Freilassing gegen den TSV Kastl.

In weniger als einem Monat geht es wieder los – die Landesliga Südost ist zurück! Den Auftakt macht die Partie Freilassing gegen den TSV Kastl. Die ersten Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

  • Do, 16. Juli, 19 Uhr: ESV Freilassing – TSV Kastl (Eröffnungsspiel)
  • Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: VfB Forstinning – TSV Grünwald
  • Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: FC Unterföhring – FC Wacker München
  • Sa., 18. Juli, 13:00 Uhr: FC Moosinning – SV Nord Lerchenau
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: Türkgücü München – VfB Hallbergmoos
  • Sa., 18. Juli, 15:30 Uhr: TSV Murnau 1865 – SV Planegg-Krailling
  • So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Schwabing – SSV Eggenfelden
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Aubing – SpVgg Unterhaching 2
  • Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SB Chiemgau Traunstein – Kirchheimer SC

2. Spieltag

  • Fr., 24. Juli, 19 Uhr: VfB Hallbergmoos-Goldach – FC Unterföhring
  • Fr., 24. Juli, 19 Uhr: SSV Eggenfelden – SV Aubing
  • Fr., 24. Juli, 19 Uhr: TSV Kastl – TSV Murnau 1865
  • Fr., 24. Juli, 19:30 Uhr: TSV Grünwald – SB Chiemgau Traunstein
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: Kirchheimer SV – Türkgücü München
  • Sa., 25. Juli, 14 Uhr: FC Wacker München – FC Schwabing München
  • So., 26. Juli, 14 Uhr: SpVgg Unterhaching 2 – ESV Freilassing
  • So, 26. Juli, 15 Uhr: SV Planegg-Krailling – FC Moosinning
  • So., 26. Juli, 15:30 Uhr: SV Nord München-Lerchenau – VfB Forstinning

3. Spieltag

  • Di., 28. Juli, 18:30: SV Aubing – FC Wacker München
  • Di., 28. Juli, 18:30: FC Schwabing München – VfB Hallbergmoos-Goldach
  • Di., 28. Juli, 18:30: FC Unterföhring – Kirchheimer SC
  • Di., 28. Juli, 18:30: Türkgücü München – TSV Grünwald
  • Mi., 29. Juli, 18:30: VfB Forstinning – SB Chiemgau Traunstein
  • Mi., 29. Juli, 18:30: TSV Murnau 1865 – SpVgg Unterhaching II
  • Mi., 29. Juli, 18:30: ESV Freilassing – SSV Eggenfelden
  • Mi., 29. Juli, 18:30: SV Nord München-Lerchenau – SV Planegg-Krailling
  • Mi., 29. Juli, 18:30: FC Moosinning – TSV Kastl

4. Spieltag

  • Fr., 31. Juli, 19 Uhr: VfB Hallbergmoos – SV Aubing
  • Fr., 31. Juli, 19:30 Uhr: Kirchheimer SC – FC Schwabing München
  • Fr., 31. Juli, 19:30 Uhr: TSV Grünwald – FC Unterföhring
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: FC Wacker München – ESV Freilassing
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: TSV Kastl – SV Nord München-Lerchenau
  • Sa., 1. August, 15:30 Uhr: SSV Eggenfelden – TSV Murnau 1865
  • Sa., 1. August, 18 Uhr: SB Chiemgau Traunstein – Türkgücü München
  • So., 2. August, 14 Uhr: SpVgg Unterhaching 2 – FC Moosinning
  • So., 2. August, 15 Uhr: SV Planegg-Krailling – VfB Fosrinning

5. Spieltag

  • Fr., 7. August, 19:30 Uhr: VfB Forstinning – Türkgücü München
  • Fr., 7. August, 19:30 Uhr: FC Unterföhring – SB Chiemgau Traunstein
  • Sa., 8. August, 13 Uhr: FC Moosinning – SSV Eggenfelden
  • Sa., 8. August, 15:30 Uhr: TSV Murnau 1865 – FC Wacker München
  • Sa., 8. August, 16 Uhr: ESV Freilassing – VfB Hallbergmoos-Goldach
  • So., 9. August, 12:30 Uhr: FC Schwabing München – TSV Grünwald
  • So., 9. Augsut, 14:30 Uhr: SV Aubing – Kirchheimer SC
  • So., 9. August, 15 Uhr: SV Planegg-Krailing – TSV Kastl
  • So., 9. August, 15.30 Uhr: SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Unterhaching II