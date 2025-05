Landesliga Südost 🗣: Schwabing & Kastl mega stolz – Geretsried erlöst

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Zum Glück sind wir in die Relegation eingezogen. Ich denke, am Ende dann verdient. Es war natürlich viel Druck von außerhalb, aber wir haben das in Hallbergmoos gut gelöst. Am Ende ist der Spielverlauf egal. Wir haben tief verteidigt gegen einen spielstarken Gegner, mit sehr guten Fußballern und in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Ein bisschen glücklich, aber irgendwo auch verdient. Insgesamt, denke ich, stehen wir zu Recht in der Relegation, weil die Mannschaft immer bei sich geblieben ist – auch in den letzten schwierigen Wochen. Die Jungs haben es gut gemacht, und alles reingeworfen. Jetzt gehen wir ins Derby gegen Grünwald, hoffen auf viele Zuschauer und freuen uns auf zwei geile Spiele. Wir schmeißen alles rein, dann schauen wir mal, was rauskommt.«