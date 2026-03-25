Landesliga Südost: SBC schlägt Karlsfeld und macht großen Schritt

Bittere Pleite für Eintracht Karlsfeld: Der TSV unterlag am Mittwochabend im Jakob-Schaumaier Sportpark in Traunstein mit 0:2.
Im Jakob Schaumaier Sportpark lieferten sich der SB Chiemgau Traunstein und der TSV Eintracht Karlsfeld ein richtungsweisendes Kellerduell in der Landesliga. Vor 150 Zuschauern stand für beide Mannschaften angesichts der bedrohlichen Tabellensituation viel auf dem Spiel – Relegation oder gar direkter Abstieg in die Bezirksliga?
Die Gastgeber gingen mit Rückenwind in die Partie: Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen hatten dem SBC zuletzt Auftrieb gegeben. Auch Karlsfeld reiste nicht ohne Selbstvertrauen nach Traunstein – nur eine Niederlage hatten die Schützlinge von Trainer Florian Beutlhauser in den ersten vier Spielen des neuen Jahres kassiert. Entsprechend deutlich hatte sich der Karlsfelder Coach vor dem Spiel geäußert: „Wir sollten punkten, am besten dreifach. Verlieren wir, ist Traunstein erst einmal weg."
Doch es sollte anders kommen. Jonas Kranzfelder brachte die Heimelf in der 30. Minute mit einem Treffer in Führung. In der Schlussphase machte Einwechselspieler Genti Krasniqi in der 87. Minute mit dem 2:0 endgültig alles klar.
Traunstein feiert damit einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf fünf Zähler angewachsen. Für Karlsfeld hingegen wird die Lage nach dieser Niederlage nicht einfacher. Der TSV bleibt punktgleich mit Garmisch-Partenkirchen nur aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Strich.
SB Chiemgau Traunstein – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (89. Lukas Hauser), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (67. Lennard Schweder), Jonas Kranzfelder, Michael Steinbacher (77. Emil Tersteegen), Jakob Trebesius (70. Genti Krasniqi) - Spielertrainer: Gentian Vokri
TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Florian Schrattenecker, Jonas Kuhn (79. Dennis Tscharnke), Willhelm Ampenberger (58. Fabian Barth), Lorent Ismajli (58. Tobias Beyer), Roman Gertsmann (75. Jakov Miškić), Deniz Yilmaz (68. Daniel Contreras Dorado) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jonas Kranzfelder (30.), 2:0 Genti Krasniqi (87.)