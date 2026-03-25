Landesliga Südost: SBC schlägt Karlsfeld und macht großen Schritt

Traunstein feiert damit einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf fünf Zähler angewachsen. Für Karlsfeld hingegen wird die Lage nach dieser Niederlage nicht einfacher. Der TSV bleibt punktgleich mit Garmisch-Partenkirchen nur aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Strich.

SB Chiemgau Traunstein – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (89. Lukas Hauser), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (67. Lennard Schweder), Jonas Kranzfelder, Michael Steinbacher (77. Emil Tersteegen), Jakob Trebesius (70. Genti Krasniqi) - Spielertrainer: Gentian Vokri

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Florian Schrattenecker, Jonas Kuhn (79. Dennis Tscharnke), Willhelm Ampenberger (58. Fabian Barth), Lorent Ismajli (58. Tobias Beyer), Roman Gertsmann (75. Jakov Miškić), Deniz Yilmaz (68. Daniel Contreras Dorado) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jonas Kranzfelder (30.), 2:0 Genti Krasniqi (87.)