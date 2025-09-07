Landesliga Südost 🗣: Murnaus Start "genial" – Hallbergmoos überzeugt

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Es war kein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit gehen wir ohne zu glänzen mit 2:0 in Führung – beide Treffer wurden von Tizi Schatto stark vorbereitet. Mit diesem beruhigenden Vorsprung hätte ich mir gewünscht, dass wir die Partie in der zweiten Halbzeit souverän runterspielen. Das Gegenteil war der Fall: Kaum Ballstafetten, viel zu hektisch und ohne klaren Plan. Am Ende war es ein einziges Gewürge, und der Schlusspfiff kam einer Erleichterung gleich. Wir müssen uns enorm steigern, wenn wir die kommenden Spiele erfolgreich gestalten wollen. Aber: Morgen fragt keiner mehr danach. Wir haben jetzt nach zehn Spielen 20 Punkte – das ist genial!«

Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Rosenheim war bis jetzt der spielstärkste Gegner. Auch wenn wir nicht viel zugelassen haben, war Rosenheim heute die bessere Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir heute nicht die Leistung gezeigt haben, die wir auf den Platz bringen können. Torwart Kolbe hält uns durch eine sehr gute Parade im Eins gegen Eins im Spiel. Wir waren heute am Ball zu hektisch und haben auch den Ball nicht immer gefordert. Wir haben in den Spielen davor sehr viele Torchancen liegen gelassen, daher bin ich froh, dass wir heute die eine 100-prozentige Chance genutzt haben. Die Mannschaft hat bis zum Ende daran geglaubt und wurde belohnt.« Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Am Ende sind das für uns zwei verlorene Punkte, denn wir waren meiner Meinung nach über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit sind wir zwar noch nicht zwingend durchgekommen, hatten aber zumindest ansatzweise gefährliche Situationen. Nach etwa zehn Minuten in der zweiten Halbzeit gehen wir nach einer Standardsituation in Führung, versäumen es aber, den Sack zuzumachen. Gerade um die 75. Minute herum hatten wir zwei, drei hundertprozentige Chancen. Wie es dann oft ist, passt man in der Nachspielzeit einmal nicht auf, ein Ball wird durchgesteckt und der Gegner kommt zum Ausgleich. Typisch für dieses Spiel war dann auch noch, dass wir nach dem Ausgleich noch einen Kopfball an die Latte setzen. Deshalb müssen wir uns diesmal mit dem Unentschieden zufriedengeben. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen – sie hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Partie gezeigt.«