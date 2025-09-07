Landesliga Südost 🗣: Murnaus Start "genial" – Hallbergmoos überzeugt

Fünf Spiele standen am Freitagabend in der Landesliga Südost auf dem Programm. Dem Kirchheimer SC gelang gegen den TSV 1860 Rosenheim ein glücklicher Punktgewinn, während ein Kastl gegen Hallbergmoos einen Abend zum Vergessen erlebte. Die ersten Stimmen zum Spieltag.
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Es war kein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit gehen wir ohne zu glänzen mit 2:0 in Führung – beide Treffer wurden von Tizi Schatto stark vorbereitet. Mit diesem beruhigenden Vorsprung hätte ich mir gewünscht, dass wir die Partie in der zweiten Halbzeit souverän runterspielen. Das Gegenteil war der Fall: Kaum Ballstafetten, viel zu hektisch und ohne klaren Plan. Am Ende war es ein einziges Gewürge, und der Schlusspfiff kam einer Erleichterung gleich. Wir müssen uns enorm steigern, wenn wir die kommenden Spiele erfolgreich gestalten wollen. Aber: Morgen fragt keiner mehr danach. Wir haben jetzt nach zehn Spielen 20 Punkte – das ist genial!«
Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »Rosenheim war bis jetzt der spielstärkste Gegner. Auch wenn wir nicht viel zugelassen haben, war Rosenheim heute die bessere Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir heute nicht die Leistung gezeigt haben, die wir auf den Platz bringen können. Torwart Kolbe hält uns durch eine sehr gute Parade im Eins gegen Eins im Spiel. Wir waren heute am Ball zu hektisch und haben auch den Ball nicht immer gefordert. Wir haben in den Spielen davor sehr viele Torchancen liegen gelassen, daher bin ich froh, dass wir heute die eine 100-prozentige Chance genutzt haben. Die Mannschaft hat bis zum Ende daran geglaubt und wurde belohnt.«
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Am Ende sind das für uns zwei verlorene Punkte, denn wir waren meiner Meinung nach über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit sind wir zwar noch nicht zwingend durchgekommen, hatten aber zumindest ansatzweise gefährliche Situationen. Nach etwa zehn Minuten in der zweiten Halbzeit gehen wir nach einer Standardsituation in Führung, versäumen es aber, den Sack zuzumachen. Gerade um die 75. Minute herum hatten wir zwei, drei hundertprozentige Chancen. Wie es dann oft ist, passt man in der Nachspielzeit einmal nicht auf, ein Ball wird durchgesteckt und der Gegner kommt zum Ausgleich. Typisch für dieses Spiel war dann auch noch, dass wir nach dem Ausgleich noch einen Kopfball an die Latte setzen. Deshalb müssen wir uns diesmal mit dem Unentschieden zufriedengeben. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein großes Lob aussprechen – sie hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Partie gezeigt.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »Nach 18 Minuten geraten wir durch eine Ecke in Rückstand, weil wir kollektiv schlafen, und kassieren dann nach einem Torwartfehler das 0:2. Nach der Pause kommen wir gut ins Spiel zurück und erzielen das 1:2, haben auch Chancen auf den Ausgleich. Doch erneut sorgt ein Torwartfehler – mittlerweile schon der siebte in dieser Saison – für das 1:3. Am Ende machen wir auf und kassieren noch das vierte und fünfte Gegentor, beides Sonntagsschüsse. Kurz gesagt: Wenn wir so weitermachen, sind wir ein Top-Kandidat für den Abstieg, denn so darf man ein Heimspiel nicht bestreiten. Wir haben heute wieder drei Tore komplett hergeschenkt, das war in Summe eine abstiegsreife Leistung. Jetzt gilt es, sich zu schütteln, das Spiel zu analysieren und nächste Woche eine gute Reaktion zu zeigen.«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Großes Kompliment an die Mannschaft – am Ende war das ein absolut verdienter Sieg in Kastl, vielleicht sogar ein Tor zu hoch. Besonders die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht, die Jungs waren sehr gierig, aggressiv und haben mit hoher Intensität gespielt. Sie waren spielfreudig und dominant. Der Dosenöffner war die Ecke zum 1:0, bei der wir ein wenig Glück hatten. Das 2:0 war dann ein überragendes Tor: eine schöne Seitenverlagerung, ein starker Lauf, ein super Eins-gegen-Eins von Tobi Krause und ein überragender Abschluss. In der ersten Halbzeit hätten wir vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr machen können.
Wir wussten, dass die zweite Halbzeit schwer wird – Auswärtsspiele in Kastl sind nie einfach, da werden noch viele Teams Punkte lassen. Wenn der Anschluss fällt, dann brennt da der Rasen – und so war es auch. Nach einem Ballverlust direkt nach unserem Abschluss fällt das frühe 2:1, und Basti Spinner hat einmal mehr seine Qualitäten gezeigt. Den kann man einfach nicht über 90 Minuten ausschalten. Kastl hatte dann die Chance auf den Ausgleich, aber wir sind widerstandsfähig geblieben, haben uns ins Spiel zurückgekämpft und wieder die Kontrolle übernommen. Es gab weitere gute Chancen, wobei auch der Kastler Keeper ein starkes Spiel gemacht hat. Beim 3:1 greift er leider daneben, was für ihn natürlich bitter ist, für uns aber Glück – das Tor von Mo Sassmann war die Entscheidung.
In der Schlussphase haben wir noch zwei schöne Treffer nachgelegt. Besonders hervorheben möchte ich unsere Einwechselspieler: Beim 3:1, 4:1 und 5:1 waren vier Joker direkt beteiligt – zwei Vorlagen, zwei Tore. Das zeigt, wie groß und qualitativ hochwertig unser Kader aktuell ist und dass die Jungs von der Bank einfach liefern. Das zeichnet uns derzeit aus und freut uns Trainer natürlich sehr.«