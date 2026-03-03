Landesliga Südost LIVE: Wer übernimmt die Tabellenspitze? Englische Woche für vier Landesliga-Teams aus Oberbayern von Boris Manz · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Hat seinen Vertrag in Wasserburg kürzlich verlängert: Florian Heller. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Kurz nach dem Saisonauftakt wartet für vier Landesliga-Teams die erste englische Woche. Am Dienstag gastiert der TSV 1880 Wasserburg bei der ESV Freilassing. Fahren die Löwen einen Zähler ein, ist die Mannschaft von Ex-Profi Florian Heller neuer Spitzenreiter. Bei den Löwen fehlen neben der Langzeitverletzten Michael Barthuber, Leon Simeth und Bruno Ferreira Goncalves.

Am Mittwoch steht das nächste Top-Spiel an. Hallbergmoos und 1860 Rosenheim haben die Chance auf einen Aufstiegsplatz zu klettern. Patzt Wasserburg, könnten beide Teams sogar die Tabellenführung übernehmen. Die Nachholspiele der Landesliga Südost im Live-Ticker.