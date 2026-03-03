Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Landesliga Südost LIVE: Wasserburg mit Monster-Comeback
Englische Woche für vier Landesliga-Teams aus Oberbayern
von Boris Manz · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser
Hat seinen Vertrag in Wasserburg kürzlich verlängert: Florian Heller. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Kurz nach dem Saisonauftakt wartet für vier Landesliga-Teams die erste englische Woche. Am Dienstag gastiert der TSV 1880 Wasserburg bei der ESV Freilassing. Fahren die Löwen einen Zähler ein, ist die Mannschaft von Ex-Profi Florian Heller neuer Spitzenreiter. Bei den Löwen fehlen neben der Langzeitverletzten Michael Barthuber, Leon Simeth und Bruno Ferreira Goncalves.
Am Mittwoch steht das nächste Top-Spiel an. Hallbergmoos und 1860 Rosenheim haben die Chance auf einen Aufstiegsplatz zu klettern. Patzt Wasserburg, könnten beide Teams sogar die Tabellenführung übernehmen. Die Nachholspiele der Landesliga Südost im Live-Ticker.