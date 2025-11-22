Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Grünwald trifft heute wohl auf dem heimischen Kunstrasen auf den SVN München. – Foto: Markus Nebl
Landesliga Südost LIVE: Nach Absage – Spiele finden wohl statt
Nach der Spielabsage am Freitagabend stehen aktuell sechs Partien auf dem Fahrplan für den heutigen Samstag. Trotz des Schnees gestern dürften die Spiele wohl stattfinden. Der 21. Spieltag im Live-Ticker.