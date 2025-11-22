 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der TSV Grünwald trifft heute wohl auf dem heimischen Kunstrasen auf den SVN München.
Der TSV Grünwald trifft heute wohl auf dem heimischen Kunstrasen auf den SVN München. – Foto: Markus Nebl

Landesliga Südost LIVE: Nach Absage – Spiele finden wohl statt

21. Spieltag der Landesliga Südost

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Nach der Spielabsage am Freitagabend stehen aktuell sechs Partien auf dem Fahrplan für den heutigen Samstag. Trotz des Schnees gestern dürften die Spiele wohl stattfinden. Der 21. Spieltag im Live-Ticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC Unterföhring
Kirchheimer SC
Kirchheimer SC
0
0

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV Freilassing
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV Grünwald
SVN München
SVN München
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker München
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-Partenkirchen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 Wasserburg
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Dornach
SV Dornach
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau Traunstein
15:00

Spiel am Sonntag:

Morgen, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing München
TSV Kastl
TSV Kastl
14:30

