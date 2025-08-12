Landesliga Südost LIVE: Krisenteams unter sich – VfB will die Wende

Am Dienstabend, dem 12. August, stehen in der Landesliga Südost gleich fünf Duelle an. Der VfB Hallbergmoos will nach vier sieglosen Spielen die Wende. Zu Gast ist Eintracht Karlsfeld, die ebenfalls seit vier Partien sieglos sind. Zeitgleich ist der FC Unterföhring gegen Dornach gefordert. Während der FCU Richtung Tabellenkeller schlittert, überrascht der Aufsteiger zum Saisonstart. Ab 19 Uhr gastiert Traunstein in Freilassing, um 19:30 Uhr trifft Grünwald auf Wasserburg und die SpVgg Unterhaching II empfängt den FC Schwabing 56. Der 6. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.