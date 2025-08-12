 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Nur einen Punkt holte der VfB Hallbergmoos aus den letzten vier Spielen.
Nur einen Punkt holte der VfB Hallbergmoos aus den letzten vier Spielen. – Foto: Stefan Schmiedel

Landesliga Südost LIVE: Krisenteams unter sich – VfB will die Wende

6. Spieltag der Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Am Dienstabend, dem 12. August, stehen in der Landesliga Südost gleich fünf Duelle an. Der VfB Hallbergmoos will nach vier sieglosen Spielen die Wende. Zu Gast ist Eintracht Karlsfeld, die ebenfalls seit vier Partien sieglos sind. Zeitgleich ist der FC Unterföhring gegen Dornach gefordert. Während der FCU Richtung Tabellenkeller schlittert, überrascht der Aufsteiger zum Saisonstart. Ab 19 Uhr gastiert Traunstein in Freilassing, um 19:30 Uhr trifft Grünwald auf Wasserburg und die SpVgg Unterhaching II empfängt den FC Schwabing 56. Der 6. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
18:30

Heute, 19:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
19:30

Spiele am Mittwoch: Aubing fordert Kirchheim – Derby in Garmisch-Partenkirchen

Morgen, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
18:30

Morgen, 19:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
19:30

Spiel am Donnerstag: Münchner Derby beim FC Wacker

Do., 14.08.2025, 18:30 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
SVN München
SVN MünchenSVN München
18:30

1860 Rosenheim und Kastl spielen außerhalb des Spieltags

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
19:30

Aufrufe: 012.8.2025, 17:30 Uhr
Fussball Vorort FuPa OberbayernAutor