– Foto: Sven Leifer

Landesliga Südost LIVE: Grünwalder Toretrio in Garmisch

Nachholspiel des 18. Spieltags

Landesliga Südost
Grünwald
Garmisch-P.

Flutlicht-Spiel in Garmisch-Partenkirchen: Der 1. FC empfängt am Mittwochabend Bayernliga-Absteiger Grünwald. Verkürzt der TSV den Abstand an die vorderen Teams oder befreit sich Garmisch-Partenkirchen? Der Live-Ticker zum Nachholspiel

Heute, 19:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
1
4
Abpfiff

Boris ManzAutor