Landesliga Südost LIVE: Blitztor in Dornach – Aubing früh hinten

Heiß geht's auch am Sonntag her in der Landesliga Südost. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gastiert bei stark gestarteten Schwabingern, die zuletzt aber eine Niederlage einstecken mussten. Nach Dornach kommt der SV Aubing. Zwei Aufsteiger aus dem Kreis München. Der kriselnde SVN empfängt Spitzenteam Murnau. Der 10. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag: Heute, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. 1 0 PUSH Heute, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach SV Aubing München SV Aubing 1 0 PUSH Heute, 13:30 Uhr SVN München SVN München TSV Murnau TSV Murnau 13:30 PUSH Spiel am Samstag: Gestern, 14:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld TSV Grünwald Grünwald 1 1 Der TSV Eintracht Karlsfeld und der TSV Grünwald trennten sich vor 150 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch den 18-jährigen Lorent Ismajli in der 14. Minute in Führung. Grünwald benötigte eine Weile, um ins Spiel zu finden, glich aber noch vor der Pause durch Daniel Leugner aus (42.). Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie hitziger. Karlsfelds Fitim Konjuhi sah in der 52. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte die Ampelkarte und musste vorzeitig unter die Dusche. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es Grünwald nicht mehr, den Siegtreffer zu erzielen. Beide Teams mussten sich am Ende mit der Punkteteilung zufriedengeben. TSV Eintracht Karlsfeld – TSV Grünwald 1:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Fitim Konjuhi, Kerubel Kuflu (90. Noah Niemann), Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Jonas Kuhn (80. Kilian Schestak), Ivano Križan (53. Florian Schrattenecker), Lorent Ismajli (57. Willhelm Ampenberger), Fabian Barth (64. Alexander Figler)

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (82. Leon Sammer), Laris Stjepanovic (83. Leander Bublitz), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (46. Min-Kook Park), David Keller, David Halbich (89. Maximilian Ahammer), Marcel Kosuch

Schiedsrichter: Quirin Baumann - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lorent Ismajli (14.), 1:1 Daniel Leugner (42.)

Gelb-Rot: Fitim Konjuhi (52./TSV Eintracht Karlsfeld/) Spiele am Freitag:

Die SpVgg Unterhaching bleibt Spitzenreiter in der Landesliga Südost. Marcel Martins brachte die Vorstädter in der 24. Minute in Führung. Auch von dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Traunsteins Genti Krasniqi ließ sich die Mannschaft von Trainer nicht aus dem Konzept bringen. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Jason Eckl per Elfmeter. In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gastgeber durch zwei Platzverweise noch selbst. SB Chiemgau Traunstein – SpVgg Unterhaching II 1:2

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (74. Elia Hufnagl), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi, Lennard Schweder (53. Andrii Pelypenko), Arber Tafilaj (88. Luca Paticchia), Michael Steinbacher (71. Peter Horn) - Trainer: Gentian Vokri

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann, Leo Kainz (46. Andreas Schweinsteiger), Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Zimmerer (71. Jona Meiner), Nino Hodzic, Samuel Weiß, Joel Adilji, Jason Eckl (76. Gabriel Freimuth) - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 388

Tore: 0:1 Marcel Martens (24.), 1:1 Genti Krasniqi (55.), 1:2 Jason Eckl (61. Foulelfmeter)

Rot: Hannes Kraus (60./SB Chiemgau Traunstein/)

Gelb-Rot: Andrii Pelypenko (87./SB Chiemgau Traunstein/)

Der TSV 1880 Wasserburg bleibt punktgleich mit Spitzenreiter Unterhaching II. Im Heimspiel gegen den FC Wacker München brachte Josef Stellner die Gastgeber kurz vor der Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Armando Tischer für die Mannschaft von Trainer Fabian Lamotte aus. Durch Tore von George Dumitru, Vinzenz Egger und Janik Vieregg sorgte Wasserburg im Anschluss aber für klare Verhältnisse. Severin Buchta besorgte noch einen Ehrentreffer für die Gäste. TSV 1880 Wasserburg – FC Wacker München 4:2

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (20. Leander Haunolder), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru (74. Johannes Lindner), Dominik Köck (84. Dominik Brich), Thomas Voglmaier (74. Janik Vieregg), Vinzenz Egger (68. Daniel Kononenko) - Trainer: Michael Wallner - Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

FC Wacker München: Lorenz Stegmüller, Leon Bauer, Anto Stipic (46. Benno Deeken), David Topic, Luca Gislimberti (77. Jannik Bosnjak), Osman Akbulut (81. Theodor Ferner), Norbert Bzunek, Severin Buchta, Armando Tischer (68. Nam Max Nguyen), Anes Ziljkic (67. Jasmin Kadiric), Noah Kotb - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen)

Tore: 1:0 Josef Stellner (42.), 1:1 Armando Tischer (47.), 2:1 George Dumitru (53.), 3:1 Vinzenz Egger (57.), 4:1 Janik Vieregg (82. Foulelfmeter), 4:2 Severin Buchta (88.)

Ein Remis gab es zwischen dem Kirchheimer SC und dem TSV 1860 Rosenheim. Leon Tutic brachte die Gäste aus Rosenheim kurz nach der Halbzeit in Führung. Den Ausgleich erzielten die Gastgeber dann in der Nachspielzeit. Vor 150 Zuschauern glich Luca Maurer für die Mannschaft von Trainer Steven Toy aus. Kirchheimer SC – TSV 1860 Rosenheim 1:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (72. Peter Schmöller), Luis Sako (85. Jerome Tesfaye), Luca Mauerer, Sami Benrabh (59. Florian Rädler), Niklas Karlin (59. Marco Flohrs), Lenny Gremm (72. Leon Reilhac) - Trainer: Steven Toy

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Deniz Ünal, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (89. Leonardo Papapicco), Leon Tutic, Edis Muhameti, Steven Khong-In, Eren Emirgan (74. Edis Muhameti) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leon Tutic (57.), 1:1 Luca Mauerer (90.+1)

Der VfB Hallbergmoos-Goldach feierte bei seinem Gastspiel beim TSV Kastl einen Kantersieg. Valentin Bamberger und Tobias Krause sorgten früh für eine komfortble Führung für die Mannschaft von Trainer Andreas Giglberger. Sebastian Spinner verkürzte vor 200 Zuschauern für die Gastgeber. Durch die Treffer von Moritz Sassmann,Duje Vukman und Julian Kristo siegten die Gäste am Ende aber deutlich. TSV Kastl – VfB Hallbergmoos-Goldach 1:5

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (90. Lukas Auberger), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (46. Maximilian Damoser), Christoph Hoffmann (82. Timo Oberreiter), Marco Unterholzner (77. Samuel Stutz), Philipp Hofmann, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer

VfB Hallbergmoos-Goldach: David Hundertmark, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (77. Johannes Petschner), Tobias Krause (84. Yannick Sassmann), Florian Schmuckermeier (69. Duje Vukman), Moritz Sassmann (90. Julian Kristo), Andreas Kostorz, Valentin Bamberger (69. Arian Kurmehaj) - Trainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Valentin Bamberger (18.), 0:2 Tobias Krause (32.), 1:2 Sebastian Spinner (58.), 1:3 Moritz Sassmann (85.), 1:4 Duje Vukman (87.), 1:5 Julian Kristo (90.)