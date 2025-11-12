Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auswärts zählt der TSV Grünwald zu den stärksten Teams der Landesliga Südost: Nur Kirchheim und die SpVgg Unterhaching II sammelten mehr Zähler in der Fremde. – Foto: Sven Leifer
Landesliga Südost LIVE: Attackiert Grünwald nochmal die Spitze?
Flutlicht-Spiel in Garmisch-Partenkirchen: Der 1. FC empfängt am Mittwochabend Bayernliga-Absteiger Grünwald. Verkürzt der TSV den Abstand an die vorderen Teams oder befreit sich Garmisch-Partenkirchen? Der Live-Ticker zum Nachholspiel