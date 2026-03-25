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Landesliga Südost LIVE: Abstiegskampf-Kracher bei Chiemgau Traunstein
Eintracht Karlsfeld gastiert im Jakob Schaumaier Sportpark. Für Traunstein und den TSV sieht es tabellarisch nach wie vor duster aus. Es droht die Relegation oder Abstieg in die Bezirksliga. Aber: Der SBC holte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen und auch die Gäste spielten zuletzt nicht wie ein Absteiger. Nur eine Niederlage kassierte die Mannschaft von Florian Beutlhauser in den ersten vier Spielen des neuen Jahres. „Wir sollten punkten, am besten dreifach. Verlieren wir, ist Traunstein erst einmal weg", stellte der TSV-Coach klar. Der Live-Ticker zum Mitverfolgen.