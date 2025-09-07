Landesliga Südost LIVE: 18-Jähriger Aubinger trifft – TSV gewinnt 2:0

Der FC Schwabing wollte nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Rosenheim eine Reaktion zeigen. Die Mannen von Trainer Steven Zepeda brauchten jedoch lange Zeit, um die Chancen zu verwerten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang Ivan Mijatovic die 1:0-Führung. In der zweiten Hälfte kamen die Münchner gut aus der Kabine und erhöhten vier Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0. In der restlichen Spielzeit konnten sie das Ergebnis über die Zeit bringen und holen damit wichtige drei Punkte.

In Dornach gab es heute das Aufsteigerduell zwischen dem ortsansässigen SV und dem SV Aubing. Die Heimmannschaft kam gut in die Partie und führte nach nicht einmal zwei Minuten – Felix Partenfelder war der Torschütze. Die Aubinger ließen sich lange Zeit, bis ihre Antwort kam. Sechs Minuten vor der Pause war es dann aber soweit – Rojek besorgte dem Team von Patrick Ghigani den Ausgleich. Die Aubinger kamen dann aus der Kabine und konnten sich einen Elfmeter in der 47. Spielminute herausholen. Dieser wurde von Daniel Koch verwandelt. Besonders berichtenswert wurde es dann in der 81. Spielminute. Der 18-Jährige Faris Hero erzielte einen weiteren Treffer und hat damit bereits fünf Scorerpunkte gesammelt. Sein Tor macht den Sack zu – Aubing gewinnt mit 3:1.

SV Dornach – SV Aubing München 1:3

SV Dornach: Leon Cuni, René Reiter (82. Simon Hamdard), Markus Buck, Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler (78. Maurice Albers), Simon Kampmann (46. Soufian Tauber), Leon Rexhaj, Adama Diarra, Fabian Aicher (61. Lorenz Scholz) - Trainer: Sebastian Wastl

SV Aubing München: Alexander Ladich, Vendim Sinani, Gabriel Slipac, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic, Abdul Bangura (90. Abdulbassit Djobo), Daniel Koch (85. Adin Avdić), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (90. Abdelilah Erraji), Alexander Rojek (66. Alexander Horstmann) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Felix Partenfelder (2.), 1:1 Alexander Rojek (39.), 1:2 Daniel Koch (47. Foulelfmeter), 1:3 Faris Hero (81.)