 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Haching fährt den neunten Sieg in Folge ein
Haching fährt den neunten Sieg in Folge ein – Foto: FuPa

Landesliga Südost: Haching überrollt Grünwald–Hattrick und Doppelpack!

15. Spieltag der Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der 15. Spieltag beginnt am Donnerstagabend mit einem Kracher. Spitzenreiter Unterhaching II empfängt Mitabsteiger Grünwald. In den Bayernliga-Duellen blieb der TSV unbesiegt. Wir berichten im Live-Ticker aus Neuried.

Spiele am Donnerstag

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
5
1
Abpfiff

Am Donnerstagabend empfing die SpVgg Unterhaching II den TSV Grünwald. Die Partie zwischen den zwei Bayernliga-Absteigern ging 5:1 (4:1) aus. Die jungen Vorstädter fuhren so den neunten Sieg in Folge ein.

Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Kopfballtor von Eckl in Führung und dominierten ab diesem Zeitpunkt die Partie. Wenige Minuten später kassierte Grünwalds Halbisch eine rote Karte und der TSV musste die Partie in Unterzahl weiterspielen.

Danach schaltete Haching einen Gang höherer: Innerhalb von 10 Minuten fielen drei Tore: Eckl erhöhte auf 2:0 (23.), anschließend kam zweimal Zimmerer zum Abschluss und erzielte mit einem Doppelpack das 4:0 (28./31.). Vor der Halbzeit nutzten die Grünwalder einen Fehlpass der SpVgg und es fiel das 4:1 (39.). Die zweite Hälfte war etwas ruhiger, dennoch konnte sich Hachings Eckl noch mit einem Hattrick zum 5:1 belohnen und beendete so die Partie (89.).

SpVgg Unterhaching II – TSV Grünwald 5:1
Schiedsrichter: Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Eckl (2.), 2:0 Eckl (23.), 3:0 Zimmerer (28.), 4:0 Zimmerer (31.), 4:1 Kosuch (39.), 5:1 Eckl (89.)
Rot: Halbich (11./TSV Grünwald/)

Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:00

Spiele am Samstag

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
14:00

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
14:00

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
15:00

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
16:00

Spiele am Sonntag

So., 12.10.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
12:30

So., 12.10.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
13:30

Aufrufe: 09.10.2025, 22:37 Uhr
Boris ManzAutor