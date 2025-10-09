Landesliga Südost: Haching überrollt Grünwald–Hattrick und Doppelpack!

Am Donnerstagabend empfing die SpVgg Unterhaching II den TSV Grünwald. Die Partie zwischen den zwei Bayernliga-Absteigern ging 5:1 (4:1) aus. Die jungen Vorstädter fuhren so den neunten Sieg in Folge ein.

Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Kopfballtor von Eckl in Führung und dominierten ab diesem Zeitpunkt die Partie. Wenige Minuten später kassierte Grünwalds Halbisch eine rote Karte und der TSV musste die Partie in Unterzahl weiterspielen.

Danach schaltete Haching einen Gang höherer: Innerhalb von 10 Minuten fielen drei Tore: Eckl erhöhte auf 2:0 (23.), anschließend kam zweimal Zimmerer zum Abschluss und erzielte mit einem Doppelpack das 4:0 (28./31.). Vor der Halbzeit nutzten die Grünwalder einen Fehlpass der SpVgg und es fiel das 4:1 (39.). Die zweite Hälfte war etwas ruhiger, dennoch konnte sich Hachings Eckl noch mit einem Hattrick zum 5:1 belohnen und beendete so die Partie (89.).

SpVgg Unterhaching II – TSV Grünwald 5:1

Schiedsrichter: Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Eckl (2.), 2:0 Eckl (23.), 3:0 Zimmerer (28.), 4:0 Zimmerer (31.), 4:1 Kosuch (39.), 5:1 Eckl (89.)

Rot: Halbich (11./TSV Grünwald/)

