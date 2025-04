Landesliga Südost 🗣: Geretsried belebt – SB jubelt – 2:6 unerklärlich

Danijel Majdancevic, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: „Das Spiel war extrem wichtig für uns und so haben wir uns auch präsentiert. Wir waren bissig, waren aggressiv im Zweikampf, haben eigentlich all das gemacht, was wir uns vorgenommen haben und sind relativ schnell 2:0 in Führung gegangen. Aus irgendeinem Grund haben wir dann nachgelassen, vielleicht haben wir uns etwas zu wohlgefühlt. Das wurde direkt bestraft und deshalb stand es 2:1 zur Pause. Leider kamen wir wieder schwer raus aus der Pause und verschlafen die ersten Minuten. Da kassieren wir dann auch verdient den Ausgleich und Forstinning hatte super Chancen. Wir mussten uns dann raffen, und das haben wir auch geschafft. In unser guten Phase vergeben wir zwei sehr, sehr gute Chancen, aber Gott sei Dank wurde das heute nicht bestraft. Den Siegtreffer erzielen wir dann nach einem Standard und erkämpfen uns den Sieg. Die Mannschaft hat extrem viel Laufbereitschaft an den Tag gelegt und ich denke, aufgrund des Spielverkaufs, ist der Sieg verdient. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen 1860 Rosenheim. Da müssen wir nachlegen.“

