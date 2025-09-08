Landesliga Südost 🗣: Elfer sorgt im Aufsteiger-Duell für Diskussionen

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten bereits in der zweiten Minute unsere erste große Chance, mit der wir auch gleich das Tor machen. Danach haben wir uns etwas zurückgezogen und Aubing leider zu viel Raum gelassen, wodurch sie immer wieder gut durch die Mitte kombinieren konnten. In der ersten Halbzeit hat bei ihnen noch ein wenig die Zielstrebigkeit und der letzte Pass gefehlt, sodass wir das zunächst gut verteidigen konnten. Nach etwa 20 Minuten hatten wir dann die Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen, standen allein vorm Tor, machen das Tor aber nicht. Aubing war in der ersten Halbzeit sehr spielbestimmend. Das 1:1 in der 38. Minute war zu diesem Zeitpunkt definitiv verdient, auch wenn das Gegentor aus unserer Sicht unnötig war, weil wir den Ball eigentlich schon hatten und nicht konsequent klären. So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff bekommt Aubing einen Elfmeter zugesprochen, den der Schiedsrichter meiner Meinung nach nicht unbedingt geben muss – gerade zu diesem Zeitpunkt, zwei Minuten nach der Halbzeit, sollte man so einen Strafstoß nur pfeifen, wenn er wirklich glasklar ist. Unser Keeper ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber der Elfmeter war gut geschossen und so steht es 2:1. Die zweite Halbzeit war dann insgesamt ausgeglichen, Aubing hat das Tempo etwas rausgenommen und sich defensiver aufgestellt. Wir hatten dann noch die große Chance auf das 2:2, schaffen es aber nicht, den Ball am bereits am Boden liegenden Torwart vorbei ins Tor zu bringen. In der 81. Minute kassieren wir dann das 3:1.

Unterm Strich muss man sagen, dass Aubing verdient gewonnen hat. Auch in der Höhe geht das Ergebnis in Ordnung. Uns fehlt aktuell einfach die Effektivität, wir haben gute Chancen, nutzen sie aber nicht – und das machen die anderen Mannschaften derzeit besser. Daran müssen wir arbeiten und wir werden das in Zukunft ändern.«

Patrick Ghigani, Trainer des SV Aubing: »Dornach hat in der dritten Minute das 1:0 erzielt, aber eigentlich gehen wir nach 30 Sekunden in Führung, nur dass der Schiedsrichter irrtümlich auf Abseits entscheidet und das Tor nicht gibt. Den Führungstreffer von Dornach nach unserem Aufbaufehler machen sie anschließend sehr gut, weil sie schnell in die Tiefe spielen. Ab diesem Zeitpunkt haben aber nur wir das Spielgeschehen bestimmt und uns zahlreiche Torchancen herausgespielt, darunter zwei Lattentreffer und zwei Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torwart, die wir leider nicht genutzt haben. Das muss ich meiner Mannschaft ankreiden – da müssen wir kaltschnäuziger werden. In der 38. Minute erzielen wir dann hochverdient den Ausgleich.

Nach der Pause bekommen wir in der 47. Minute einen klaren Elfmeter zugesprochen. Auch nach Sichtung der Videobilder ist eindeutig zu erkennen, dass der Dornach-Spieler nur unseren Mann trifft und nicht den Ball – es handelt sich also um ein glasklares Foul und damit einen berechtigten Strafstoß, den wir sicher verwandeln. Danach hatten wir ehrlicherweise eine Phase von etwa 15 bis 20 Minuten, in der Dornach mehr investiert hat und wir einen Schritt zu wenig gemacht haben. Das war keine gute Phase von uns, allerdings war Dornach in dieser Zeit auch nicht zwingend und hat sich kaum Chancen erarbeitet, bis auf eine große Möglichkeit, bei der unser Torwart uns großartig im Spiel hält. In der 81. Minute machen wir dann mit dem 3:1 den Deckel drauf.