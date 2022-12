Die SpVgg Landshut (in schwarz) und der SSV Eggenfelden (in weiß) halten die niederbayerischen Fahnen in der Landesliga Südost hoch. – Foto: Norbert Herrmann

Landesliga Südost: Das Zwischenzeugnis für Landshut & Eggenfelden FuPa zieht zur Winterpause Bilanz

In der Landesliga Südost halten die SpVgg Landshut und der SSV Eggenfelden die niederbayerischen Fahnen hoch. Wie ist es ihnen bisher ergangen? FuPa zieht zur Winterpause Bilanz und stellt ein Zwischenzeugnis aus.

SpVgg Landshut (Platz 4, 33 Punkte)

Die Ausgangslage

Im Sommer musste die "Spiele" wieder einmal ein Versprechen für die Zukunft ziehen lassen: Kenny Sigl, mit 19 Jahren Senkrechtstarter der Vorsaison, schloss sich nach starken 18 Treffern in seiner Landesliga-Debütsaison dem SV Wacker Burghausen an. Wie das Schicksal aber hin und wieder so spielt: Unverhofft tat sich eine interessante Option auf. Stephan König, jahrelang treffsicherer Stürmer des 1. SC Feucht in der Bayernliga Nord, verlagerte seinen Lebensmittelpunkt der Liebe wegen in die Nähe von Landshut. Und die "Spiele" griff dankend zu!





Die Spiele legte einen super Start hin und gewann die ersten vier Partien. – Foto: Alfred Brumbauer





Der Saisonverlauf

Das hatte wohl keiner rund um den Hammerbach so erwartet: Die "Spiele" legte einen absoluten Traumstart hin - vier Spiele, vier Siege! Lange mischten die Landshuter ganz vorne mit. Erst Richtung Winterpause im Herbst ging der Endler-Elf die Puste aus. In den letzten sieben Spielen gab`s nur noch einen Sieg. Bedeutet Tabellenrang vier. An der Spitze scheint der SV Brunnthal enteilt, aber Relegationsplatz zwei ist nur zwei Zähler weg. Macht unterm Strich:



Note: 2-



Und das sagen die Verantwortlichen



Benedikt Neumeier (Sportvorstand)

"Wir ziehen ein überwiegend positives Fazit bislang. Das hätte ich vor der Saison nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Mit der Entwicklung der letzten Wochen können wir nicht mehr so zufrieden sein, wir hätten schon gern auf Platz zwei überwintert. Im Frühjahr werden wir versuchen, so lange wie möglich im Rennen um Platz zwei mitzumischen. Für ganz vorne wird`s dann aber doch schwierig werden, da scheint Brunnthal schon enteilt. Herausheben möchte ich noch

SSV Eggenfelden (Platz 9, 30 Punkte)

Die Ausgangslage

Als Aufsteiger erreichte der "V" sein Saisonziel Klassenerhalt. Mehr noch, die Rottaler schlossen mit 45 Punkten sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. Umso mehr überraschte es, dass sich der Verein von seinem Coach Johannes Viehbeck trennte. Die Gründe blieben zum Großteil intern, der SSV musste sich aber daraufhin einiges an Kritik gefallen lassen. An Tobias Huber war es nun, die Mannschaft auf die neue Spielzeit vorzubereiten, an deren Ende wieder der Klassenerhalt gefeiert werden soll.





Mit 30 Punkten zur Winterpause können Spielertrainer Tobias Huber (2.v.re.) und der Sportliche Leiter Joe Stinglhammer (2.v.li.) absolut zufrieden sein. – Foto: Thomas Martner