Landesliga Südost: Aubing nach Sieg gegen Murnau Spitzenreiter

Am 3. Spieltag der Landesliga Südost empfing der SV Aubing München den TSV Murnau. Beide Mannschaften waren vor der Partie noch ungeschlagen in der neuen Saison. Am Ende siegte der SV Aubing München und ist damit neuer Tabellenführer.

Spiel am Sonntag:

Mit einem Heimsieg gegen den TSV Murnau sichert sich der SV Aubing München die Tabellenführung in der Landesliga Südost. Schon vor der Pause machten die Gastgeber alles klar: Nach der frühen Führung durch Faris Hero, legte Artin Shamolli noch vor der Pause nach. Für den TSV Murnau war es die erste Niederlage der Saison. SV Aubing München – TSV Murnau 2:0

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic (66. Lionel Ndasi), Leo Tomic (85. Gabriel Slipac), Abdul Bangura, Artin Shamolli (65. Abdelilah Erraji), Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (81. Ben Damoah), Faris Hero (90. Filippos Koliantzas) - Trainer: Patrick Ghigani

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Leon Schlichting (64. Konstantin Ott), Philip Jarosch, Samuel Spieß (81. Camillo Kaspar), Georg Kutter, Jannis Braun (64. Murat Höbekkaya), Sanel Dacic, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (64. Luis Zehetmeier), Maximilian Nebl (46. Bastian Adelwart) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Faris Hero (9.), 2:0 Artin Shamolli (39.) Spiele am Samstag:

Der SV Dornach musste sich vor 171 Zuschauern dem TSV 1880 Wasserburg mit 1:2 geschlagen geben. Die Gäste aus Wasserburg gingen kurz vor der Pause durch Robin Ungerath in Führung, der in der 41. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Wasserburger ihren Vorsprung aus: Joker Vinzenz Egger, der in der 63. Minute eingewechselt worden war, traf zehn Minuten später zum 0:2. In der Schlussphase keimte bei den Dornachern noch einmal Hoffnung auf, als Felix Partenfelder in der 86. Minute auf 1:2 verkürzte. Trotz der späten Aufholjagd reichte es für die Hausherren nicht mehr zum Ausgleich. Wasserburg sicherte sich damit drei wichtige Punkte, während Dornach leer ausging. SV Dornach – TSV 1880 Wasserburg 1:2

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter (78. Markus Hanusch), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Noah Soheili (43. Simon Kampmann), Manuel Ring, Leon Rexhaj, Can Bozoglu (58. Lorenz Scholz), Fabian Aicher (61. Hugo Heise)

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Bruno Ferreira Goncalves (72. Matthias Rauscher), Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck (78. Manuel Kerschbaum), Daniel Kononenko (69. Leon Simeth), Robin Ungerath (92. Niklas Saur), Thomas Voglmaier (63. Vinzenz Egger)

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 171

Tore: 0:1 Robin Ungerath (41.), 0:2 Vinzenz Egger (73.), 1:2 Felix Partenfelder (86.)

Der TSV Eintracht Karlsfeld und der Kirchheimer SC trennten sich vor 150 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit und gingen durch Fabian Barth in der 47. Minute in Führung. Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg für Karlsfeld aus, doch die Gäste aus Kirchheim gaben nicht auf. In der Schlussphase wurde ihr Durchhaltevermögen belohnt: Luca Mauerer erzielte in der 87. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 und sicherte seinem Team noch einen wichtigen Punkt. TSV Eintracht Karlsfeld – Kirchheimer SC 1:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Jonas Kuhn (77. Florian Schrattenecker), Christoph Traub (86. Roman Gertsmann), Fabian Barth (82. Tobias Beyer), Deniz Yilmaz

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Thomas Branco De Brito (93. Marko Ereiz), Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Marco Flohrs (51. Roman Prokoph), Korbinian Vollmann, Luca Mauerer (91. Nico Eckerl), Sami Benrabh (77. Luca Mauerer) (91. Nico Eckerl), Lenny Gremm (51. Leon Reilhac)

Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Barth (47.), 1:1 Luca Mauerer (87.)

Gebrauchter Tag für den FC Wacker München: Vor 100 Zuschauern kassierte der Aufsteiger eine deutliche 0:4-Heimniederlage gegen den TSV 1860 Rosenheim. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 3. Minute durch Audai Elghatous in Führung. Rosenheim blieb am Drücker und baute den Vorsprung in der 24. Minute durch Laurin Fürmeier auf 0:2 aus. Lange Zeit blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe die Partie in der Schlussphase endgültig in Richtung der Gäste kippte. In der 83. Minute unterlief Nsimba Rogério ein Eigentor zum 0:3, bevor Steven Khong-In nur eine Minute später mit dem 0:4 für die Entscheidung sorgte. FC Wacker München – TSV 1860 Rosenheim 0:4

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Benno Deeken, Leon Bauer (70. Nsimba Rogério), David Topic (85. Ian Rausch), Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Nam Max Nguyen, Fedja Huskic (46. Noah Kotb), Armando Tischer

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Simon Fischer, Luis Jesse (85. Luis Lehmann), Laurin Fürmeier, Lucas Gratt, Liam Markulin (49. Eren Emirgan), Florian Grundner, Michael Summerer, Audai Elghatous (59. Steven Khong-In), Leon Tutic (87. Leonardo Papapicco), Edis Muhameti (74. Konstantin Petrov)

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Audai Elghatous (3.), 0:2 Laurin Fürmeier (24.), 0:3 Nsimba Rogério (83. Eigentor), 0:4 Steven Khong-In (84.)

Die SpVgg Unterhaching II feierte einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den 1.FC Garmisch-Partenkirchen. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und gingen bereits in der 2. Minute durch Moritz Müller in Führung. Doch Unterhaching fand schnell eine Antwort: Philipp Zimmerer glich in der 21. Minute aus, bevor Samuel Weiß nur zwei Minuten später die Hausherren erstmals in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel baute Marcel Martens den Vorsprung in der 51. Minute auf 3:1 aus. Zimmerer erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Martens, der in der 89. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:1-Endstand erzielte. SpVgg Unterhaching II – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 5:1

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth (77. Luca Leitl), Samuel Weiß (65. Joel Adilji), Jason Eckl

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling (70. Vincent Finkert), Elian Schmitt (83. Gabriel Taffertshofer), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Patrik Cerovečki (65. Berke Tatlici), Philipp Solleder (83. Engin Kournaz), Robin Reiter (55. Philippe Schulz), Jonas Poniewaz, Moritz Müller

Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Moritz Müller (2.), 1:1 Philipp Zimmerer (21.), 2:1 Samuel Weiß (23.), 3:1 Marcel Martens (51.), 4:1 Philipp Zimmerer (58.), 5:1 Marcel Martens (89.)

Der ESV Freilassing feierte vor 250 Zuschauern einen überzeugenden 6:2-Heimsieg gegen den SVN München. Die Gastgeber gingen in der 37. Minute durch Daniel Aschauer in Führung und legten kurz vor der Pause durch Timo Portenkirchner nach, der in der 44. Minute das 2:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehte Portenkirchner richtig auf: Der Angreifer traf binnen fünf Minuten doppelt und sorgte mit seinen Treffern in der 52. und 57. Minute für das 4:0. Aufsteiger SVN München gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Min-Kook Park in der 61. Minute auf 4:1. Nur zwei Minuten später traf Joker Edward Johnson zum 4:2-Anschluss. In der Schlussphase stellte Tim Bageritz die Weichen endgültig auf Sieg: Der eingewechselte Angreifer traf in der 88. und 90. Minute zum 6:2-Endstand. ESV Freilassing – SVN München 6:2

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller, Simon Schlosser, Dominik Krein (68. Nemanja Radosavljevic), Rejan Kryezi (62. Moritz Seybold) (82. Leon Windisch), Felix Bischoff, Daniel Aschauer (68. Tim Bageritz), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (85. Luis Jovanovic)

SVN München: Marko Negic, Enes Kiran (85. Baldwin Wilson), Miguel Fantl, Baran Sagiroglu, Christos Ketikidis, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke, Min-Kook Park (62. Edward Johnson), Alexandros Takiris (62. Ismaila Coulibaly), Jose Maximiliano Andrade Ceballos, Alexander Rojek

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Daniel Aschauer (37.), 2:0 Timo Portenkirchner (44.), 3:0 Timo Portenkirchner (52.), 4:0 Timo Portenkirchner (57.), 4:1 Min-Kook Park (61.), 4:2 Edward Johnson (63.), 5:2 Tim Bageritz (88.), 6:2 Tim Bageritz (90.) Spiele am Freitag:

Punkteteilung in Hallbergmoos. Der VfB Hallbergmoos-Goldach und der SB Chiemgau Traunstein trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Traumtor brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Julian Höllen traf aus großer Entfernung zum 1:0 aus Sicht der Gäste (12.). Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur rund zehn Minuten glichen Hallbergmoos durch Emil Kierdorf aus (25.). In der restlichen Zeit passierte nichts mehr und so blieb es beim 1:1-Unentschieden. VfB Hallbergmoos-Goldach – SB Chiemgau Traunstein 1:1

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller (63. Tobias Heckl), Carl Opitz, Jonas Mayr, Alexandros Tzikas, Léon Schmit (48. Daniel Müller), David Küttner, Tobias Krause (76. Duje Vukman), Yannick Sassmann (69. Arian Kurmehaj), Moritz Sassmann (77. Christoph Mömkes), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf - Trainer: Andreas Giglberger

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl (85. Genti Krasniqi), Maximilian Hosp, Sandro Discetti (74. Arber Tafilaj), Gentian Vokri, Jonas Kranzfelder, Lennard Schweder (77. Michael Steinbacher), Julian Höllen (15. Andrii Pelypenko), Jakob Trebesius (90. Mihael Paranos) - Trainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Julian Höllen (12.), 1:1 Emil Kierdorf (25.)

Vor dem Duell mit dem TSV Grünwald konnte Kastl noch keinen Punkt holen. Am 3. Spieltag sah es lang nach einem überraschenden Sieg des Außenseiters beim TSV Grünwald aus, nach 90 Minuten stand es jedoch 3:3-Unentschieden. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten führten die Gäste bereits mit 2:0. Samuel Stutz brachte Kastl in Führung (5.), Dominik Grothe erhöhte für die Gäste (23.). In der Folge sah es nach einer Aufholjagd der Hausherren aus. Erst war es Laris Stjepanovic der den Anschlusstreffer erzielte (24.), in der zweiten Halbzeit glich Grünwald dank Milan Zagrar sogar aus (60.). Auch Kastl zeigte Moral und ging durch den Treffer von Marco Unterholzner (72.) erneut in Führung. In der Nachspielzeit kamen die Gastgeber nochmal zurück, Stjepanovic glich per Elfmeter erneut aus und das Spiel endete 3:3-Unentschieden (90. +4). TSV Grünwald – TSV Kastl 3:3

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck, Laris Stjepanovic, Fabian Traub, Leon Sammer (85. David Keller), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Milan Zargar, Maximilian Ahammer (72. Felix Triftshäuser) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TSV Kastl: Patrick Alramseder, Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz, Manuel Rott (66. Manuel Kellermann), Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (94. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (75. Christoph Hoffmann), Timo Oberreiter (58. Michael Renner), Jonas Berreiter (66. Maximilian Damoser) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samuel Stutz (5.), 0:2 Dominik Grothe (23.), 1:2 Laris Stjepanovic (24.), 2:2 Milan Zargar (60.), 2:3 Marco Unterholzner (72.), 3:3 Laris Stjepanovic (90.+4 Foulelfmeter)