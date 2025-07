Landesliga Südost 🗣: Aubing kaltschnäuzig – Murnau zeigt Mentalität

Schwabing wacht gegen Dornach erst nach dem Rückstand auf, die sich „riesig“ über die ersten Punkte in der Landesliga freuen. Wackers Start nach der Relegation geht traumhaft los, am Ende verpassen die Münchner aber einen Dreier. Hallbergmoos erkämpft sich einen knappen Sieg gegen Wasserburg in einem Spiel, das begeistert. Garmisch-Partenkirchen unterliegt Grünwald – Ansorge ist dennoch optimistisch. Unterföhring schlägt Kastl „verdient“, auch wenn der TSV gute Chancen hat. Wie der SVD siegt auch Aubing bei der Landesliga-Premiere. Die Stimmen und Reaktionen zum Start der Landesliga Südost.

Schwabing wacht erst nach dem Rückstand auf – Dornen „freuen sich riesieg“

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Wir haben unser Spiel heute überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Mit der gut herausgespielten Führung hätten wir eigentlich mehr Sicherheit gewinnen können. Das Gegenteil war der Fall. Viele ungezwungene Aufbaufehler, zu statisches Spiel in einigen Bereichen und deutlich zu wenige Optionen für den Ballführenden. Erst als wir hinten waren, haben wir besser gespielt, am Ende aber nicht zwingend genug.

Gratulation an Dornach.« Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Ich hatte das Gefühl, dass wir relativ gut ins Spiel gefunden haben. Beim 0:1 hatten wir dann einen sehr unnötigen Ballverlust, haben verpennt nachzugehen und haben innerhalb weniger Sekunden gesehen, dass es in der Landesliga doch etwas schneller geht als letztes Jahr. Schwabing hat das Tor klasse durchgespielt, mit zwei Steil-Klatschbällen, einer perfekten Hereingabe und einem eiskalten Abschluss. Nach dem Tor haben wir uns zehn Minuten sehr schwergetan, dann aber zum Glück wieder ins Spiel gefunden und uns die ersten Halbchancen außerhalb des 16ers erspielt. Das 1:1 machen wir dann nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit spielen wir, meiner Meinung nach wieder recht gut mit, machen nach einem guten Ballgewinn und einem schönen Spielzug das 2:1. In der Folge macht Schwabing auf, aber wir verpassen es uns die ein oder andere Möglichkeit zu erspielen. In den letzten Minuten war fast nur noch Schwabing am Drücker, aber wir haben das ganze Spiel gut verteidigt und das Spiel so über die Bühne gebracht. Jetzt freuen wir uns riesig über den gelungenen Landesliga-Einstand und erwarten gespannt Kirchheim.« Wacker München schafft nach Traumstart „zu wenig Entlastung“

Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Die Premiere für unsere Mannschaft in der Landesliga ging traumhaft los. Erste Minute das 1:0, kurze Zeit später das 2:0. Leider haben wir es nicht geschafft, länger den Zwei-Tore-Vorsprung zu halten. Haching hat durch den Elfmeter das Anschlusstor geschossen und ist dann spätestens in der zweiten Halbzeit besser und spielbestimmend geworden. Wir haben offensiv zu wenig Entlastung und Akzente setzen können, sodass Haching zum Ausgleich gekommen ist. Das Ergebnis entspricht am Ende dem Spielverlauf und ist gerecht.« Hallbergmoos mit einer »starken Mannschaftsleistung«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Wir sind natürlich sehr happy über die ersten drei Punkte. Die erste Halbzeit war sehr intensiv. Da war Wasserburg auch läuferisch, was die Intensität und Aggressivität angeht, bockstark. Wir haben sehr gut dagegengehalten, aber anfangs unser Spiel nicht so durchziehen können, wie wir das machen wollten. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser. Da haben wir mehr Kontrolle gehabt und sind über 90 Minuten ein brutales Tempo gegangen. Ich glaube, die Zuschauer haben da echt Spaß gehabt. Und wir haben versucht, mit Intensität und Aggressivität, mit Einsatz, mit Zusammenhalt, das Stadion mitzunehmen, die Zuschauer zu begeistern, uns als Gruppe zu begeistern. Ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. In so einem Spiel braucht man das nötige Spielglück und das Momentum. Das haben wir auf unsere Seite gezogen mit dem Elfmeter und haben dann auch in Unterzahl alles wegverteidigt, uns in jeden Ball reinsgeschmissen. Natürlich kommt in Überzahl noch mal ein brutaler Druck von Wasserburg in den letzten 15 Minuten. Da muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen. Es war eine sehr starke Mannschaftsleistung, eine sehr starke Laufleistung. Wir sind happy, wir sind zufrieden mit den ersten drei Punkten.«