Landesliga Südost: 18-Jähriger Aubinger trifft – TSV gewinnt 2:0

Spiele am Sonntag:

Der FC Schwabing wollte nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Rosenheim eine Reaktion zeigen. Die Mannen von Trainer Steven Zepeda brauchten jedoch lange Zeit, um die Chancen zu verwerten. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang Ivan Mijatovic die 1:0-Führung. In der zweiten Hälfte kamen die Münchner gut aus der Kabine und erhöhten vier Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0. In der restlichen Spielzeit konnten sie das Ergebnis über die Zeit bringen und holen damit wichtige drei Punkte. FC Schwabing 56 – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:0

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (46. Maurice Koller) (66. Louis Schmidt), Jonas Jehle, Philipp Pirch, Rafael Hinrichs, Flint Kapusta (82. Niklas Tatzer), Philipp Schuck, Giacinto Sibilia, Moritz Wefelmeier (90. Yasin Arslan), Ivan Mijatovic (74. Korbinian Benkel) - Trainer: Steven Zepeda

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling (80. Patrik Cerovečki), Mouhammadou Ndiaye (74. Robin Reiter), Lukas Kunzendorf (67. Gabriel Taffertshofer), Jonas Schrimpf, Berke Tatlici (62. Lukas Ende), Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz - Trainer: Markus Ansorge

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 105

Tore: 1:0 Ivan Mijatovic (45.), 2:0 Moritz Wefelmeier (49.)

In Dornach gab es heute das Aufsteigerduell zwischen dem ortsansässigen SV und dem SV Aubing. Die Heimmannschaft kam gut in die Partie und führte nach nicht einmal zwei Minuten – Felix Partenfelder war der Torschütze. Die Aubinger ließen sich lange Zeit, bis ihre Antwort kam. Sechs Minuten vor der Pause war es dann aber soweit – Rojek besorgte dem Team von Patrick Ghigani den Ausgleich. Die Aubinger kamen dann aus der Kabine und konnten sich einen Elfmeter in der 47. Spielminute herausholen. Dieser wurde von Daniel Koch verwandelt. Besonders berichtenswert wurde es dann in der 81. Spielminute. Der 18-Jährige Faris Hero erzielte einen weiteren Treffer und hat damit bereits fünf Scorerpunkte gesammelt. Sein Tor macht den Sack zu – Aubing gewinnt mit 3:1. SV Dornach – SV Aubing München 1:3

SV Dornach: Leon Cuni, René Reiter (82. Simon Hamdard), Markus Buck, Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Sebastian Mandler (78. Maurice Albers), Simon Kampmann (46. Soufian Tauber), Leon Rexhaj, Adama Diarra, Fabian Aicher (61. Lorenz Scholz) - Trainer: Sebastian Wastl

SV Aubing München: Alexander Ladich, Vendim Sinani, Gabriel Slipac, Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic, Abdul Bangura (90. Abdulbassit Djobo), Daniel Koch (85. Adin Avdić), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (90. Abdelilah Erraji), Alexander Rojek (66. Alexander Horstmann) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Felix Partenfelder (2.), 1:1 Alexander Rojek (39.), 1:2 Daniel Koch (47. Foulelfmeter), 1:3 Faris Hero (81.)

Der SVN bleibt weiterhin das Schlusslicht der Landesliga Südost, auch gegen Murnau konnte das Team von Gökhan San nicht punkten.Die Gäste trafen in der ersten Hälfte doppelt. Erst durch Maximilian Nebl in der 32. Spielminute und dann traf Felix Lautenbacher acht Minuten später. Diie Murnauer holen sich damit weitere drei Zähler und kratzen an der Tabellenspitze. SVN München – TSV Murnau 0:2

SVN München: Dino Hodžić, Hayati Yilmaz, Jonah Wenzel, Didier Mbida Mengue, Julien Santana-Mielke, Dylan Tougan (78. Edward Johnson), Enriko Kranjcec (67. Altan Duman), Israel Quintero Salazar (82. Rany Mohamed Hassan Elbelouny), Yassin Ayed, Rudi Gerhartsreiter (46. Youssuf Hassan), Edward Johnson - Trainer: Gökhan San

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Leon Schlichting, Tizian Schatto, Georg Kutter, Bastian Adelwart (70. Benedikt Multerer), Jannis Braun (81. Camillo Kaspar), Sanel Dacic (85. Maximilian Wörrle), Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl, Murat Höbekkaya (52. Fabian Erhard) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Noel Gabler (Hemau) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Nebl (32.), 0:2 Felix Lautenbacher (40.)

Spiel am Samstag: