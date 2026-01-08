Landesliga Süd: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Lauchhammer
Trainer: Mathias Haarig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: keine
Abgänge: Timon Kühnel (FV Erkner 1920 II), Oliver Leon Fink (FV Erkner 1920 II), Maximilian Friedrich (FV Erkner 1920 II), Armin Schaller (FV Erkner 1920 II)
SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi (vereinslos)
Abgänge: Linus Belitz (SV Grün-Weiß Großbeeren), Ahmed Jabr (Pausiert), Amir-Mohamad Yassine (unbekannt), Kim Schwager (unbekannt)
SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: keine
Abgänge: Liam Löschke (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen)
SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Grün-Weiß Lübben
Trainer: Andreas Kozur
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Heinze (Kolkwitzer SV 1896)
VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________